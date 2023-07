Inter bloccata e scatto Juventus: Giuntoli pronto a chiudere

Posto per l’esterno sinistro ancora trattenuto da Gosens, intanto i bianconeri muovono passi importanti verso Carlos Augusto e il Monza vuole fare cassa

Nel corso dei mesi passati le priorità di mercato dell’Inter sembravano un tantino diverse da quelle attuali. Ma si sa, dopo tanto tempo e tanti obiettivi raggiunti nella passata stagione, ogni priorità potrebbe mutare da un momento all’altro. E infatti dopo aver chiuso un colpo importante in difesa, uno a centrocampo e uno in attacco, la dirigenza nerazzurra sta cercando di fare il botto anche fra i pali.

Mancherebbe soltanto capire, però, quale potrebbe essere il destino dei due esterni. Proprio loro che, inizialmente, erano finiti nel calderone dei nomi in uscita. Da un lato Denzel Dumfries e dall’altro Robin Gosens.

Il primo ha ancora diversi estimatori soprattutto in Premier League ma nessuna offerta concreta è mai pervenuta agli occhi di Giuseppe Marotta o Piero Ausilio. Il secondo, invece, piace in Bundesliga ove non ha mai giocato prima d’ora e sente forte il richiamo verso casa. Eppure qualcosa lo tiene ancora ben ancorato a Milano, complice anche la piena fiducia dello stesso tecnico piacentino che tanto fortemente lo ha voluto.

Calciomercato, Gosens impedisce l’affondo dell’Inter su Carlos Augusto e ne giova la Juventus

Questa presa di posizione complica di fatto la volontà dell’Inter di mettere le mani anche su alternative di valore scovate nel campionato di Serie A, come nel caso dell’esterno brasiliano Carlos Augusto sotto contratto con il Monza.

Esploso nella passata stagione, il calciatore è letteralmente bloccato dalla presenza di Gosens tra le file dell’Inter. Al contrario però ad approfittare della situazione potrebbe essere la Juventus, fortemente interessata al suo profilo come erede di Alex Sandro lungo la corsia mancina.

Stando alle ultime novità raccolte da ‘calciomercato.it‘, il nuovo direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli si sarebbe avvicinato a Carlos Augusto e potrebbe tentare l’affondo definitivo sulla base di un’offerta da 15 milioni di euro. Il Monza, come noto, non rifiuterebbe per motivi prettamente economici e di guadagno che per aver visto ben propositiva la Vecchia Signora rispetto alla controparte meneghina.