Asse Inter-Chelsea, non c’entra Lukaku: riofferto per 25 milioni

L’intreccio di mercato tra Inter e Chelsea sposta l’attenzione da Lukaku a Chalobah, il centrale difensivo era già stato accostato ai nerazzurri in precedenza

La storia d’amore, di lealtà e rispetto tra l’Inter e Romelu Lukaku si è dissolta all’improvviso. Alla base di questa incredibile rottura ci sono state le attenzioni del centravanti del Chelsea rivolte alle rivali nerazzurre, in particolare modo la Juventus che proprio nelle ultime settimane starebbe cercando una sistemazione al proprio calciatore Dusan Vlahovic.

Per il belga quella della Vecchia Signora sarebbe una compagnia ideale per riprendersi il proprio posto tra i grandi d’Europa come assoluto protagonista, senza dover necessariamente fare a spallate con Marcus Thuram all’Inter. Inevitabilmente la porta nerazzurra è stata subito chiusa per non lasciare che il calciatore tornasse nuovamente sui suoi passi proprio come accaduto con il club londinese detentore del suo cartellino. E adesso tra le parti filtra totale disinteresse.

Ma l’Inter resta vigile sul mercato e potrebbe tornare a fare affari con il Chelsea, senza tuttavia prendere in considerazione l’ipotesi Lukaku. Piuttosto si tratterebbe di Trevoh Chalobah, difensore centrale sulle cui orme il club di Viale della Liberazione si era già messo nei mesi passati quando urgeva definire la situazione del reparto arretrato dopo l’addio di Milan Skriniar al PSG. Ora, ricordiamolo, non è più extracomunitario.

Calciomercato, Chalobah nuovamente in orbita Inter: il Chelsea chiede 25 milioni

Nonostante non ci siano mai stati contatti ravvicinati e l’Inter abbia comunque trovato pane per i suoi denti con gli innesti di Yann Aurel Bisseck e il riscatto di Francesco Acerbi, il Chelsea potrebbe valutare l’ipotesi di rioffrire il cartellino del proprio difensore come ultima chance per racimolare 25 milioni di euro.

La proposta del Chelsea consisterebbe nella formula del prestito con eventuale obbligo di riscatto, per non gravare da subito sulle casse rivali in leggero rialzo dopo la cessione in plusvalenza di André Onana.

Al momento però l’Inter non ha intenzione di tornare a fare affari con il club inglese nel breve periodo. Al fine di completare in via definitiva il reparto arretrato, il tecnico Simone Inzaghi starebbe seguendo con l’aiuto della dirigenza altri profili giovani ma a costi nettamente più contenuti.