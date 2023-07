Cessione e doppio sgarbo all’Inter: Giuntoli offre 60 milioni

Il nuovo direttore sportivo della Juventus potrebbe affondare due colpi in direzione Chelsea per l’innesto di Lukaku e Casadei, grande beffa per l’Inter ex proprietaria dei cartellini

Le operazioni di mercato della Juventus sono tutt’altro che concluse. Cedere i tanti esuberi in rosa, specie a centrocampo, era infatti soltanto il primo passo verso il completamento degli obiettivi prefissati dalla direzione sportiva ora in mano all’ex Napoli, Cristiano Giuntoli.

Per molti è lo stesso dirigente il vero colpo di questa sessione, ma al di là della retorica voci di corridoio portano anche Dusan Vlahovic e Federico Chiesa sul banco degli imputati.

Per questo motivo, al fine di convogliare nuove energie a disposizione di Massimiliano Allegri sin dalle prime battute del campionato di Serie A in programma il prossimo fine agosto, Giuntoli cerca di stringere la morsa sui potenziali sostituti in attacco. Negli ultimi giorni è saltato fuori il nome di Romelu Lukaku dopo l’improvvisa rottura con l’Inter per motivazioni legate proprio al suo presunto ‘finto’ attaccamento alla maglia nerazzurra.

Calciomercato, Lukaku e Casadei doppio colpo Juve e beffa Inter

Il centravanti belga aveva infatti mostrato interesse nei confronti della Vecchia Signora e questo potrebbe essere un elemento particolarmente utile per la Juventus nell’opera di convincimento del Chelsea, desideroso più che mai di liberarsene.

Lukaku però potrebbe non essere l’unico prelievo di Giuntoli dai ‘Blues’. Nelle ultime settimane si erano intensificate le voci di un possibile assalto al baby centrocampista Cesare Casadei, anch’egli scuola Inter e ceduto in Premier League la scorsa estate.

Il doppio colpo dal valore di circa 60 milioni di euro rappresenterebbe una mossa astuta per rinforzare due reparti in simultanea, mentre all’Inter resterebbe soltanto il rimpianto per aver lasciato andare – senza troppe colpe – due suoi calciatori della storia recente.