80 milioni per Barella, Zhang ha già deciso

Chiudere la cessione di André Onana per 57 milioni era l’obiettivo iniziale dell’Inter ed è trapelata grandissima soddisfazione per la buona riuscita dell’operazione. Grazie ad essa le casse societarie hanno potuto respirare aria nuova e al contempo la dirigenza ha messo le mani su profili ugualmente ritenuti propedeutici per il buon prosieguo della stagione appena iniziata.

Sebbene non sia ancora stato ufficializzato il sostituto fra i pali, con Sommer ormai prossimo alla firma, l’Inter potrebbe non tirarsi indietro dal piazzare nuovi colpi in uscita. Stando alle informazioni raccolte da ‘calciomercato.it‘, anche il centrocampista Nicolò Barella non è considerato tra gli incedibili del gruppo di Simone Inzaghi. Ciò vuol dire che a fronte di un’offerta da circa 80 milioni di euro – questo il prezzo fissato dalla presidenza – il calciatore azzurro potrebbe realmente lasciare Milano al pari del portiere camerunese.

Calciomercato, fissato il prezzo per Barella: cedibile dall’Inter per 80 milioni

Su Barella persistono le attenzioni delle compagini inglesi di Premier League come Liverpool e Manchester City, rappresentate rispettivamente da due allenatori che hanno seguito le sue gesta e sono due suoi grandi estimatori.

L’operazione sarebbe oltretutto favorita o comunque slanciata dalla grande presenza di centrocampisti in rosa. Un dettaglio tutt’altro che superfluo a testimonianza della profondità del comparto mediano, lasciando aperte le porte per un ulteriore stravolgimento di mercato dopo l’arrivo di Frattesi e la chiusura per Samardzic.