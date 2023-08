Tentativo per David: l’Inter tenta l’inserimento della contropartita

L’Inter potrebbe davvero fare un tentativo per David del Lille, e non è da escludere a priori l’inserimento di una contropartita per abbassare la valutazione del nazionale canadese.

Piero Ausilio potrebbe provare a contatta il Lille per avere informazioni su Jonathan David, un centravanti che segue con interesse da anni, cioè da quando il ragazzo giocava nel Gent. Ma l’affare sembra complicato già in partenza: David costa tanto e i francesi non hanno alcuna intenzione di mollarlo.

Ciononostante l’Inter potrebbe anche tentare il Lille per David buttando sul piatto una trentina di milioni cash più una contropartita. Si può fare davvero? Sembra assai difficile. Anche in considerazione del profilo che i nerazzurri potrebbero sacrificare nella trattativa.

Da un paio di giorni è tornato di moda, almeno per i giornali, il nome del talentuoso attaccante del Lille per l’Inter. Il giovane centravanti della Nazionale canadese è un campione seguito da tantissimi club, ed è più che arduo (diciamo pure impossibile) per l’Inter riuscire a mettere su un’offerta che possa davvero far gola ai francesi.

Ciò, a ogni modo, non esclude che nelle scorse ore sia potuto andare in scena qualche contatto con i procuratori del ragazzo e con il club proprietario del suo cartellino. Per affondare, questo già si può intuire, ci vorrebbero 60 milioni cash, più o meno. Una cifra che l’Inter non intende spendere.

30 milioni più una contropartita per David del Lille

Da qui la suggestione di una proposta tesa a far abbassare un po’ le pretese economiche del club di Ligue 1. L’Inter potrebbe, con una mossa un po’ disperata, proporre ai francesi 30 milioni subito più una contropartita per avere David. E chi sarebbe questa contropartita?

Un esubero dell’attacco, che, a quanto pare, gode ancora di una minima credibilità all’estero: il più che deludente Joaquin Correa, che l’Inter valuta una ventina di milioni. L’argentino sembra ormai consapevole non poter più continuare a provarci a Milano. E per questo c’è chi parla ancora di una possibile destinazione araba. Dai sauditi, però, non è arrivata ancora nessun’offerta.

Come si ripete da settimane, l’obiettivo principale per l’attacco dei nerazzurri in questo momento è ancora Florian Balogun. Anche se l’Inter non ha ancora cominciato a trattare sul serio con l’Arsenal per trovare una quadra. C’è comunque ottimismo. Alla dirigenza Balogun piace molto, e il ragazzo sembra gradire la possibilità di trasferirsi a Milano. Mentre l’Arsenal, pur non volendo svendere il giovane attaccante, non lo ritiere un valore su cui puntare questa stagione.

La difficile alternativa a Balogun

I Gunners vogliono più di 40 milioni di euro. L’Inter, invece, vorrebbe chiudere l’operazione a 35 milioni più bonus, magari con un prestito inziale, in modo da poter cominciare a pagare l’anno prossimo. Purtroppo un’offerta del genere non sembra abbastanza per convincere l’Arsenal.

E dato che David assomiglia a una chimera, l’Inter è andata all’in su Gianluca Scamacca del West Ham presentando un’offerta ufficiale.

Intanto l’ipotetica contropartita da rifilare al Lille per David sembra non abbia troppa voglia di considerare le offerte arabe o turche. Si teme che Correa possa fare il prezioso: crede di poter dimostrare il suo valore nel calcio europeo. E se è particolarmente insensibile o coraggioso, proverà a impegnarsi all’Inter.