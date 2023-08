Colpo di scena Trubin: si chiude a 20 milioni

Persistono le richieste dello Shakhtar per il cartellino del portiere accostato all’Inter come sostituto di Handanovic, è oggi anche il sogno del Benfica

Triplo addio fra i pali e l’urgenza di chiudere quanto prima il colpo portiere. L’Inter ha atteso tanto dopo aver ricambiato il saluto con André Onana, Samir Handanovic ed Alex Cordaz ma non può più attendere oltre. Serve la svolta, qui e subito.

La fiducia nei confronti dell’operazione di acquisto di Yann Sommer dal Bayern Monaco è nuovamente cresciuta nonostante una leggera preoccupazione a seguito delle dichiarazioni del tecnico tedesco Thomas Tuchel e adesso le parti sarebbero giunte alla tranche finale dell’operazione. Intanto però la dirigenza nerazzurra deve anche definire la posizione del secondo portiere, colui che farà il vice dello svizzero e lo rappresenterà verosimilmente nelle partite di coppa con qualche strascico in campionato.

Per diverse settimane si è vociferato delle possibilità di Anatolij Trubin, la cui posizione adesso sarebbe piuttosto incerta perché l’Inter non ha alcuna intenzione di sborsare 20 milioni di euro richiesti esplicitamente dal club cedente Shakhtar Donetsk.

Calciomercato, Trubin sogno del Benfica mentre l’Inter insiste per Audero

In Ucraina il profilo di Trubin è ipervalutato per ovvie ragioni: dispone di buona qualità di base, ottimi riflessi ed ha ampi margini di crescita. In una grande squadra come quella nerazzurra potrebbe effettivamente raggiungere ottimi livelli e il club ucraino ci vuol speculare il più possibile, sebbene stia trovando innanzi a sé una dura resistenza.

A queste cifre dunque è probabile che l’Inter possa fiondarsi su Emil Audero, segnalato dapprima come alternativa e poi come obiettivo primario per via dei costi contenuti e del miglior legame lavorativo con la Sampdoria.

Al contempo, Trubin sarebbe stato messo sotto mirino del Benfica: per il club portoghese è un vero e proprio sogno di mercato, riporta il quotidiano ‘Record’. Il problema resta comunque l’elevato costo di gestione del suo cartellino, motivo per cui la dirigenza sta valutando anche Bento del Paranaense come eventualità secondaria.