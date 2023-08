Niente Inter, accordo trovato con la Juve: ora decide il calciatore

Pare che la Juve abbia trovato l’accordo sul prezzo per un obiettivo seguito dall’Inter: ora sta al calciatore decidere se trasferirsi in Italia

Negli ultimi giorni la Juventus ha cominciato a darsi da fare sul mercato. Così, dopo i rinnovi e le cessioni già fatte o in via di definizione, per Giuntoli è ora di chiudere i nuovi acquisti. Il nome più ingombrante, per i bianconeri e per le rivali, è quello di Lukaku. Ma la Juve segue anche altre piste importanti, e di nuovo incrociando gli interessi nerazzurri.

Nelle prossime ore, la Juve potrebbe formalizzare un accordo a sorpresa con il Real Madrid, accaparrandosi così un interessante profilo seguito anche dall’Inter. Il calciatore in questione è Lucas Vazquez dal Real Madrid. Un’ala, uno specialista del dribbling e dell’assist, bravo anche come terzino.

Ha cominciato la sua carriera al Real Madrid, ma ha esordito in prima squadra nel 2015 dopo una stagione in prestito all’Espanyol. Da quando è tornato con i Blancos, il trentaduenne è apparso in più di 200 partite con il club madrileno, e ha vinto quattro Champions League e tre titoli della Liga.

Accordo con la Juve: l’Inter osserva da lontano

Il ds Cristiano Giuntoli è a lavoro per chiudere i nuovi colpi in entrata nel mercato bianconero. Si cercano giovani promettenti e almeno un paio di giocatori esperti e abituati a vincere. Vazquez è in questo senso uno dei profili indicati da Allegri per poter dare solidità alla fascia. L’esterno ha ancora un anno di contratto con gli spagnoli, e non vorrebbe partire. Ma i Blancos potrebbero forzargli la mano.

Secondo alcune voci riportate dal sito iberico Fichajes il club spagnolo avrebbe già un accordo con la Juve: l’esterno in precedenza seguito dall’Inter potrebbe trasferirsi a Torino per 7 milioni. Allegri potrebbe così avere un nuovo giocatore a tutta fascia, duttile e bravo a creare superiorità. E soprattutto adattabile a cambi di schemi: pronto sia per il 3-5-2 e il 4-3-3.

Bisogna ora capire se Lucas Vazquez possa essere interessato a firmare con i bianconeri. Per convincerlo, Giuntoli dovrebbe offrirgli almeno un biennale. Meglio ancora un triennale. Il problema maggiore è che la Juventus non parteciperà ad alcuna competizione europea, e questo potrebbe disturbare un calciatore abituato a giocare da protagonista i torni più importanti.

Capitolo Gosens: che fine farà il tedesco?

Sembra che Robin Gosens, in questi giorni, non stia affatto pensando al mercato e alle voci di un suo ritorno in Germania. Con la fine della tournée in Giappone, i nerazzurri sono già proiettati verso il campionato. E Gosens è uno dei più concentrati. “Grazie Giappone. È stato un piacere essere qui“, ha scritto il tedesco su Instagram.

“Ci siamo impegnati molto e abbiamo avuto anche l’opportunità di entrare in contatto con una cultura molto stimolante. Il supporto durante tutti i giorni qui è stato fantastico. La nuova stagione di Serie A si avvicina“, ha concluso, sottolineando quali sono al momento le sue priorità.

L’impressione è che l’Inter potrebbe prendere in considerazione la cessione dell’ex Atalanta solo nel caso di un’offerta vicina ai 20 milioni o su insistenza dello stesso calciatore. Gosens non sarebbe contrario a un ritorno in patria, ma ha anche voglia di riscattarsi all’Inter, dopo due stagioni un po’ sotto le aspettative.

Sembra che il Wolfsburg abbia contattato Viale della Liberazione offrendo una cifra vicina ai 18 milioni ma attraverso una formula di prestito con obbligo condizionato che non piace all’Inter. Si continuerà però a trattare.