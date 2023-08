Cifra spaventosa per Osimhen: De Laurentiis chiude e ‘beffa’ l’Inter

La scelta di Osimhen potrebbe rivoluzionare i piani di molte squadre di Serie A e spingere il Napoli a inserirsi fra l’Inter e Balogun

La maxi offerta araba per Victor Osimhen fa tremare il Napoli, ma non solo. Dall’Arabia Saudita c’è chi tampina giorno e notte l’attaccante nigeriano. Sono uomini dell’Al-Ahli che, dopo aver presentato un’offerta formale per Zielinski, sarebbero pronti a anche a prendere Osimhen. Ma a fare sul serio, per ora, sono quelli dell’Al-Hilal, disposti a mettere sul piatto anche 175 milioni di ingaggio per convincere Victor Osimhen a giocare in Saudi League.

La cifra, dicono in Nigeria, avrebbe già convinto l’attaccante, che però resta bloccato da De Laurentiis. Pare infatti che gli arabi non siano pronti a ipervalutare il cartellino dell’ultimo capocannoniere della Serie A. Mente il patron del Napoli punta a incassare sui 130 milioni. O alche qualcosina in più.

Vendendo Osimhen, il Napoli potrebbe buttarsi anche su Balogun in uscita dall’Arsenal e nel mirino, oltre che dell’Inter, di Monaco e Lens.

Il Napoli piomba su Balogun: cosa potrebbe succedere

Il limite d’investimento del club azzurro per un nuovo attaccante sarebbe di 40 milioni, il prezzo proprio di Balogun.

Intanto l’Inter sta contunando con difficoltà a mettere insieme tutti i pezzi mancanti. Preso Sommer e risolto l’acquisto di Samardzic, Ausilio e Marotta puntano tutto su Balogun. La prima offerta ufficiale nerazzurra all’Arsenal sarebbe di circa 30 milioni più un’alta percentuale sulla futura rivendita.

Ma l’affare Osimhen mette un po’ in difficoltà anche i dirigenti dell’Inter. Non è infatti detto che il Napoli non possa andare su Balogun, nel caso di vendita del centravanti nigeriano in Arabia. Sappiamo che l’Arsenal valuta lo statunitense 40 milioni, e per De Laurentiis, con più di 120 milioni in tasca, sarebbe un attimo accontentare le pretese dei Gunners.

In Nigeria sono sicuri: Victor Osimhen avrebbe già un accordo con l’Al-Hilal. In pratica, l’attaccante nigeriano avrebbe detto sì a un ricchissimo quadriennale da 45 milioni netti a stagione. Non ci sarebbe invece alcuna intesa tra gli arabi e il Napoli. Pare che Aurelio De Laurentiis avrebbe respinto una prima offerta di 120 milioni. Secondo le fonti nigeriane, il presidente del Napoli vorrebbe 180 milioni dai sauditi. Non suona molto credibile, ma tutto può essere.

Concorrenza francese e italiana

L’idea di un’intromissione da parte del Napoli su Balogun è a oggi ancora aleatoria. Perché tutto dipende da Osimhen. Una minaccia più reale arriva dalla Francia. Ieri è venuta fuori la notizia anche di una proposta presentata dal Monaco all’Arsenal per l’attaccante nazionale statunitense Folarin Balogun. Secondo The Athletic, la proposta è stata presentata dal club monegasco a margine dell’amichevole giocata nei giorni scorsi all’Old Trafford.

L’offerta, sui 30 milioni, non è stata ritenuta all’altezza da parte dei Gunners che hanno chiesto 45 milioni, circa. Ma pare che i monegaschi non vogliano arrendersi. Si dice che il direttore sportivo dei francesi, Thiago Scuro, ha un forte legame di amicizia personale con Edu, suo omologo all’Arsenal.

I Gunners aspettano un nuovo rilancio da parte dei nerazzurri, che rappresentano la destinazione preferita del giovane attaccante. Tutto è abbastanza intricato e confuso. Il rischio asta taglierebbe le gambe alle velleità di mercato interiste.