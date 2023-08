Da Casadei a Sensi: Inter, operazione in Serie A

L’ex Inter, quest’oggi in forza al Chelsea, ha detto ufficialmente sì al prestito con il Leicester. Il suo è, però, un nome che faceva gola anche in Italia. La situazione

Ormai ci siamo. Cesare Casadei ha detto ufficialmente sì al Leicester. Sì che è arrivato in giornata col classe ’03 che si trasferirà ora a titolo temporaneo alla corte delle ‘Foxes’.

In tanti ricorderanno il suo lungo trascorso in quel di Milano, precisamente al fianco dell’Inter, dove ha vissuto ben quattro stagioni consecutive prima di approdare poi al Chelsea nella passata estate.

I nerazzurri decisero, infatti, di cederlo un anno fa esatto ai ‘Blues’ per una cifra pari a 20 milioni di euro complessivi: precisamente 15 milioni + altri 5 di bonus. Una somma, c’è da dirlo, a cui l’Inter non ha proprio potuto rinunciare viste e considerate, inoltre, le reali esigenze economiche a cui la società presieduta attualmente Steven Zhang sta continuando a far fronte tutt’ora.

La volontà del Chelsea è stata, sin da subito, quella di porlo al fianco della propria seconda squadra per poi girarlo, nello scorso gennaio, in prestito al Reading. Precisamente in Championship, campionato di seconda divisione inglese e dal quale, anche in quest’annata, Casadei ripartirà nuovamente.

Il classe ’03 passa, infatti, ufficialmente a titolo temporaneo al Leicester: club che, in queste ultimissime ore, già forte del sì da parte della società di Todd Boehly riguardo tale e determinato affare, ha poi ottenuto il via libera anche da parte del diretto interessato: calciatore che, peraltro, negli scorsi giorni pareva essere ad un passo dal Genoa. Così non è stato però.

Come già preannunciato, per Casadei è in arrivo una nuova esperienza al fianco della formazione di Enzo Maresca, tecnico che seguirà da vicino i progressi dell’ex Inter. Genoa che deve, perciò, pensare ora a come rifarsi. Occhio a questa idea.

Genoa a caccia di un centrocampista: sfuma Casadei, idea Sensi in arrivo?

Il Genoa è uno di quei club che, sino a poco tempo fa, era particolarmente interessato a Cesare Casadei, obiettivo sfumato per davvero ora.

Proprio il ‘Grifone’ resta, infatti, a caccia di un nuovo centrocampista. Dopo aver tesserato Retegui, il club su cui siede attualmente in panchina Alberto Gilardino deve pensare a come rinforzare la propria linea mediana ed è per questo che ha già posto sotto i propri riflettori tutta una serie di osservati speciali.

Una volta giunti a questo punto, l’idea potrebbe essere quella di vedere i liguri provare a fare un tentativo per Stefano Sensi, in uscita dall’Inter. Genoa che può anche provare ad arrivare al prestito per il classe ’95: colui che, peraltro, è rappresentato dallo stesso e identico agente – vale a dire Beppe Riso – di Andrea Petagna, in queste ultimissime ore accostato proprio ai nerazzurri.