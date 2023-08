Tomiyasu per la difesa: ecco quanto vuole spendere l’Inter

Quanto può spendere l’Inter per Takehiro Tomiyasu? Ecco i piani nerazzurri per il duttile centrale giapponese classe 1998 dell’Arsenal

E così l’Inter ha deciso di virare su Tomiyasu, dopo aver capito che, per Demiral, la Dea non ha intenzione di trattare il prestito. Il giapponese Tomiyasu emerge dunque come alternativa attraente e funzionale, ma non solo per i nerazzurri di Milano. Anche l’Atalanta, infatti, potrebbe farsi avanti. Gasperini vorrebbe cogliere una nuova possibilità tecnica in difesa.

Mentre la dirigenza interista si affanna per rafforzare, in un modo o nell’altro, la propria retroguardia dopo l’addio di Skriniar, i bergamaschi si scoprono nell’invidiabile posizione di poter rispondere con un contrattacco all’offensiva milanese per il turco Demiral, fuori dal progetto Gasperini, e per Toloi.

A ogni modo, l’Atalanta ha già comunicato a Marotta di non voler trattare il prestito del turco: aprirà un confronto solo per considerare una cessione a titolo definitivo. A prezzi che l’Inter ritiene eccessivi.

Inutile far finta di niente: la priorità dell’Inter era e rimane Merih Demiral. La Dea lo valuta 20 milioni, davvero troppi per Marotta. Ma Inzaghi vorrebbe proprio il turco, stimandolo come il perfetto difensore tosto, pronto per giocare a tre e che, nonostante i problemi dell’ultima stagione, ha già dimostrato il suo valore in vari campionati. Per ora, l’Atalanta continua a resistere all’idea di cederlo in prestito, mettendo un deciso freno alle ambizioni interiste. E c’è Zhang che, come si sa, non vuole spingersi oltre una certa cifra.

Proprio questa situazione ha portato l’Inter a valutare alternative: piace Takehiro Tomiyasu, difensore giapponese, già conosciuto in Italia per il suo passato al Bologna e ora all’Arsenal: anche in questo caso, però, non si può spendere troppo.

Quanti spendere per Tomiyasu: il piano nerazzurro

Il giapponese è visto come un possibile sostituto ideale per Skriniar. È un calciatore di esperienza internazionale, affidabile e soprattutto dal potenziale crescita futura ancora aperto. Ausilio e Marotta pensano che con un’offerta superiore ai 10 milioni l’affare potrebbe farsi. E Zhang avrebbe aperto alla possibilità di spendere prorio fino a 10 milioni, tutto compreso, per l’interessante Tomiyasu.

Il problema è che anche la ricchissima Atalanta ha mostrato interesse per Tomiyasu. A Gasperini piace la sua versatilità: la Dea ha sempre messo gli occhi su giocatori così, capaci di adattarsi a diversi sistemi di gioco. Potrebbe dunque configurarsi un nuovo scippo, come già successo per Scamacca.

Ora la scelta è tra Demiral e Tomiyasu. Potremmo definirla una vera e propria questione strategica sia per l’Inter che per l’Atalanta. Demiral, che aspetta l’Inter, potrebbe però finire pure alla Roma, dove ci sono le risorse economiche richiete dalla Dea: i giallorossi hanno incassato dopo la cessione di Ibanez.

Il ritorno possibile in Italia del nipponico

Si valuta dunque seriamente il possibile ritorno in Italia di Tomiyasu. Pare che l’Arsenal possa accontentarsi di qualcosina in più di 10 milioni di euro. Questo secondo la stampa italiana. I tabloid inglesi parlano di una cifra molto più alta: almeno 35 milioni. L’Inter, però, in ogni caso, punta a non superare il tetto massimo della decina tonda.

Ormai, quindi, il difensore giapponese è diventato più che un’idea estemporanea per l’Inter. La dirigenza è sempre impegnata nella ricerca di un elemento per rinforzare il pacchetto arretrato, e il centrale di proprietà dell’Arsenal è sul mercato. Per lasciarlo i Gunners vorrebbe incassare un bel po’, ovviamente. Ma non è detto che non possano liberarlo a prezzo più conveniente. Questioni di FFP.

Per Inzaghi il profilo è valido: dopotutto, il nipponico conosce molto bene il nostro campionato, visto che fra il 2019 e il 2021 ha vestito la maglia del Bologna. Tomiyasu è stato un punto fermo della retroguardia rossoblù. Nelle due stagioni ha giocato in 63 occasioni fra campionato e Coppa Italia realizzando 3 reti e 3 assist. Non male. E adesso è ulteriormente cresciuto, dimostrando maggiore carattere e senso tattico.