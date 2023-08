Tutto su Arnautovic: proposta di scambio al Bologna

By

I nerazzurri sono partiti all’assalto dell’attaccante austriaco, nel 2010 presente nella rosa che fece il Triplete. Marotta e Ausilio trattano anche per Taremi

Tutto su Arnautovic (e Taremi). L’Inter sembra aver mollato la pista Balogun, considerato che l’Arsenal non scende dalla richiesta di 40 milioni di euro, gettandosi a capofitto sull’austriaco che, da giovanissimo, fece parte della rosa capace nel 2010 di fare il Triplete.

Il fratello/agente è uscito allo scoperto, Arnautovic vuole a tutti i costi trasferirsi alla corte di Inzaghi. Ma il grosso ostacolo è proprio il club di Saputo, che fin qui ha fatto muro respingendo anche le offerte nerazzurre. L’ultima, stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, è stata comprensiva del cartellino di Stefano Sensi. Per un totale di circa 8 milioni di euro.

Nonostante il pressing del 34enne, il Bologna non vuole vendere. A meno, ovviamente, di una proposta irrifiutabile. Stando ad alcuni rumors di mercato servirebbero ben 20 milioni di euro per far vacillare i felsinei, una cifra evidentemente del tutto fuori mercato.