Scambio alla pari Inter-Napoli: ci riprovano

Possibile secondo tentativo in vista. Spunta la stessa, identica e presunta idea di mercato tramite contropartite dalla A. La posizione delle due società a riguardo

Sono trascorsi più di due mesi di tempo dal momento in cui questa sessione di calciomercato estiva in formato 2023-24 ha ufficialmente preso il via e, c’è da dire che, i primi ed importanti colpi di mercato non si sono fatti attendere.

Innumerevoli società di Serie A hanno, infatti, ufficializzato diverse operazioni in entrata ma, tra le più attive, troviamo sicuramente Milan e Inter: club che, dal canto proprio, hanno entrambe compiuto, sino a questo momento, una campagna acquisti alquanto soddisfacente.

Proprio i nerazzurri, però, necessitano ancora di liberarsi di alcune pedine che, in questi ultimi anni, hanno deluso eccome in quel di Milano. Joaquin Correa su tutti.

E’ proprio il ‘Tucu’, non a caso, il giocatore che, probabilmente, non ha rispettato più di chiunque altro le attese: motivo per cui tutti quanti dalle parti di Appiano si sono finalmente detti consenzienti ad una sua cessione, anche lo stesso Inzaghi (letteralmente il suo ‘padre calcistico’). Occhio, perciò, a questo vecchio-nuovo scenario.

Altra idea di scambio Correa-Simeone? Gli agenti possono provarci per davvero

Alcuni e determinati intermediari potrebbero finire per intavolare una nuova e presunta idea di scambio con dentro, eventualmente, Joaquin Correa e Giovanni Simeone.

E’ questo, infatti, il vecchio-nuovo scenario che da un momento all’altro potrebbe anche prendere vita sull’asse Napoli-Milano: il tutto, ribadiamo, tramite un’eventuale ed ipotetica iniziativa da parte di alcuni agenti.

Un’idea che, a onor del vero, noi di Interlive.it lanciammo circa un mesetto fa e che, viste le attuali premesse – con un Correa ancora legato ai nerazzurri in questo momento, ma pur sempre in uscita – vi riproponiamo nuovamente.

L’Inter continua, infatti, ad interrogarsi sul futuro del ‘Tucu’ ed è per questo che, proprio in caso di uscita di quest’ultimo, necessiterebbe di un nuovo ed ulteriore attaccante.

Pur avendo entrambi una valutazione di mercato stimata attorno ai 15 milioni di euro, è praticamente impossibile vedere un presunto si da parte del Napoli: questo perché Simeone, nella passata annata, ha dimostrato eccome di poter stare in quel determinato contesto.

Non per niente, da riserva tascabile di Osimhen, l’argentino ha messo a referto 9 reti complessive alla sua prima esperienza con indosso la maglia dei ‘partenopei’: coloro che, a conferma del tutto, hanno riscattato il giocatore dal Verona per una cifra complessiva pari a 14,5 milioni di euro.

Anche l’Inter, ad ogni modo, non è completamente attratta da questo presunto scenario. Correa che, quindi, continua a restare nel mirino di alcuni club arabi oltre che della Fiorentina.