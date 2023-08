Inter pronta a blindarlo: la mossa di Ausilio spiazza tutti

Sfumato l’affare Samardzic è tempo di chiudere il reparto mediano dell’Inter, ora tutte le attenzioni sono rivolte alla gestione del cartellino di Sensi

Tempo ed energie gettate al vento dallo staff nerazzurro per l’affare Lazar Samardzic. Non che il calciatore abbia colpe di come è andata avanti la vicenda. Ma indubbiamente ad esser rimasti scottati per l’improvvisa rottura con la sua entourage – capitanata dal padre-agente – sono stati tutti i piani alti coinvolti nella trattativa, da Giuseppe Marotta a Piero Ausilio. Udinese compresa.

L’Inter deve adesso voltare pagina, con estrema cautela e al tempo stesso una buona dose di celerità. Perché il campionato di Serie A è ormai alle porte e il reparto mediano a disposizione di Simone Inzaghi, per quanto già folto, non è dato per completo. Non lo sarà fin quando non verrà trovata la giusta alternativa. E non è detto che questa debba necessariamente sopraggiungere dall’esterno, a mezzo di un’operazione d’acquisto dell’ultimo momento. Col rischio che possa essere affrettata.

Meglio sarebbe investire sulle forze già presenti in rosa. Primo fra tutti il giovanissimo Giovanni Fabbian, ben distintosi la scorsa stagione con la maglia della Reggina in Serie B. Quantomeno per restare in linea con l’idea di ringiovanimento delle file, dare spazio ai baby talenti e permettere loro di affinare le proprie qualità in una realtà importante. Sulla scia di quanto fatto dalla Juventus coi vari Fagioli, Miretti e Rovella (ormai alla Lazio).

Prende quota il rinnovo di Sensi, è lui il post-Samardzic

L’Inter nasconde però un grande asso nella manica. Uno che alla sua prima annata in nerazzurro non ha potuto offrire il proprio contributo sulla base delle prestazioni del passato, per via di uno stato di forma pessimo condizionato spesso da infortuni a ripetizione. Uno che, ciononostante, ha saputo rialzarsi a testa alta lo scorso anno tra le file del Monza. Quello stesso Stefano Sensi vecchia gloria del Sassuolo da cui proviene Davide Frattesi, fucina di campioni in ascesa.

Sensi ha svolto una grandissima fase pre-campionato in ciascuna delle amichevoli cui ha preso parte, con giocate intelligenti e mettendo a segno anche qualche rete di ottima fattura. Dati confortanti che hanno spinto Simone Inzaghi a fare le dovute valutazioni in casa. Ora, a ritiro concluso e con la Serie A imminente, è tempo di trarre conclusioni. E secondo gli ultimi aggiornamenti di mercato, la dirigenza nerazzurra starebbe effettivamente considerando l’idea di trattenere Sensi con tanto di rinnovo di contratto. L’ennesima scommessa: che possa essere la volta buona? Parlerà il campo. Le premesse ci sono tutte.