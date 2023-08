Affare in Spagna a titolo definitivo: 5 milioni di euro

Inter prossima a concludere un’altra operazione di mercato. Tutti i dettagli che emergono riguardo la seguente trattativa

L’Inter, quest’anno più che mai, ha concluso nel corso di questa sessione di calciomercato estiva innumerevoli operazioni di mercato e questo vale sia sul fronte delle entrate che delle uscite.

Ancor prima di accogliere nuovi ed ulteriori innesti, infatti, Marotta e Ausilio si sono assicurati di piazzare, anzitempo, i propri esuberi. Lo dimostra, ad esempio, la telenovela Brozovic: calciatore che ha poi fatto spazio al neo arrivato Frattesi, ma anche l’arrivo di Sommer, approdato a sua volta a Milano dopo l’addio di Onana.

Anche vero, però, che in casa Inter c’è già una certa affluenza, da tempo ad essere sinceri, sul fronte delle uscite. Sono già diversi mesi, non a caso, che innumerevoli pedine nerazzurre – come ad esempio Fabbian ed Esposito – vengono dati per partenti e, non per nulla, sia l’uno che l’altro hanno già fatto le valigie da Appiano in questa settimana (proprio l’ultimo dei due ha già siglato il suo nuovo accordo con la Sampdoria nelle scorse ore).

Un altro che, a onor del vero, si trova nella stessa e identica situazione dei due giovani calciatori in questione, è proprio Lucien Agoume: centrocampista della cui cessione si parla da moltissimo tempo ma che, ciò nonostante – perlomeno sino a questo momento – non è ancora avvenuta. Spunta, però, nel frattempo una nuova ipotesi inerente al suo futuro oltre alla sola idea di un nuovo approdo in Ligue 1.

Non solo sirene francesi per Agoume: si fa avanti l’Almeria. L’Inter lo valuta 5-6 milioni

La redazione di ‘Calciomercato.it‘ informa che ad essersi fatto avanti, questa volta, per Lucien Agoume, è l’Almeria.

Proprio gli spagnoli hanno, infatti, dato via a tutta una serie di sondaggi nei confronti del classe ’02, in uscita dall’Inter.

Dopo averlo girato in prestito di qua e di là in tutti questi ultimi anni, l’Inter intende, a questo punto, cedere il centrocampista francese a titolo definitivo.

Gli stessi nerazzurri valutano, infatti, l’ex Troyes per una cifra che si aggira tra i 5 e i 6 milioni di euro.

La medesima fonte, però, riferisce che il club spagnolo, al momento, non ha ancora formalizzato alcuna ufficiale nei confronti della ‘Beneamata’ per Lucien Agoume, legato a questi colori sino a giugno 2025. Da vedere, ora, che tipo di sviluppi ci saranno riguardo questa trattativa. Si avvicina, così, l’addio del francese da Milano.