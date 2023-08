Correa come Sanchez un anno dopo: i dettagli dell’affare col Marsiglia

By

Operazione chiusa con l’OM, con Inzaghi che avrà subito il sostituto: proprio Alexis Sanchez, che ha rifiutato diverse offerte pur di tornare all’Inter

Correa come Sanchez, al Marsiglia in prestito con diritto a circa 15 milioni. Lo scorso 6 agosto Interlive.it ha anticipato lo scenario confermatosi nelle scorse ore: l’argentino si trasferisce all’OM, proprio come un anno fa fece il cileno.

L’operazione si è chiusa in poco tempo. Appunto, in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. Risulta esserci, però, anche un obbligo di riscatto ‘condizionato’. Qualora scattasse, i transalpini verserebbero nelle casse nerazzurre tre milioni in meno.

A stretto giro di posta, Correa volerà in Francia per le visite mediche e la firma. Il suo sostituto è già noto, con la conferma ufficiale arrivata da Marotta l’altro giorno. Proprio Alexis Sanchez, svincolatosi dallo stesso Marsiglia e che fino ad oggi ha respinto tutte le offerte per l’Inter.

Con l’uscita di Correa, il club di Zhang completerà l’ingaggio del classe ’88, che firmerà un contratto annuale (con possibile opzione per un’altra stagione) da circa 2,5 milioni di euro.