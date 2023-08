Inter-Juve da matti: affare chiuso a 48 milioni

Prima il sondaggio dell’Inter, poi le valutazioni da vicino della Juventus ed infine l’intromissione del Liverpool per l’affondo definitivo su Khephren Thuram

Lazar Samardzic è l’ultimo arrivato in casa Inter, a completamento del reparto di centrocampo tra i più attrezzati del campionato di Serie A. Per i nerazzurri questo è motivo di vanto ed orgoglio, maggiorato anche dall’acquisto di Davide Frattesi qualche settimana fa. Insomma Simone Inzaghi può dirsi soddisfatto.

E pensare che per un nonnulla, in realtà, questa Inter avrebbe potuto avere tra le sue file anche un altro centrocampista di grossa caratura internazionale che sta scalando molto rapidamente le gerarchie. Anch’egli nel giro della Nazionale francese come il fratello, Khephren Thuram è stato attivamente sondato dal club di Viale della Liberazione già da prima che le mosse di mercato succitate venissero messe in pratica. Probabile lo zampino del maggiore Marcus, oggi centravanti di spicco della formazione nerazzurra.

Poi però la dirigenza ha fatto i conti in tasca e capito che le cifre per il cartellino della giovane promessa d’oltralpe fossero un tantino sopra le aspettative. Ci ha quindi provato la Juventus di Massimiliano Allegri, sempre vigile sul mercato e finora ancora lontana dai soliti standard di produttività in entrata. Specie dopo l’arrivo di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo.

Inter fuori dai giochi, ora la Juventus spartisce Thuram Jr con il Liverpool

Al momento la ‘Vecchia Signora’ ha dedicato sé stessa alla cessione degli esuberi, soprattutto a centrocampo. Dunque non è escluso che possa effettivamente muovere passi importanti verso il baby Thuram già nei prossimi giorni, a poco dall’inizio del campionato.

Ma anche le chance della Juventus potrebbero incredibilmente venir meno nel caso in cui il Liverpool inoltrasse al Nizza l’ultimo degli assalti. Quello decisivo da 48 milioni di euro. Un cifra trapelata nelle scorse ore, impossibile da pareggiare per i bianconeri in questa fase di rendicontazione. I ‘Reds’ sembrano voler fare davvero sul serio, così anche l’Inter resterebbe a guardare da ultima delle indiziate.