Affare coi bianconeri, l’Inter ha già chiuso

Una nuova operazione di mercato ha ora preso il via. Di mezzo ci sono anche i nerazzurri, coloro che hanno deciso di tirarsi fuori dalla corsa per il giocatore

A sorpresa, in questa finestra di calciomercato estiva si son fatti registrare numerosi ed improvvisi ribaltoni.

Pensiamo, ad esempio, ad Azpilicueta, Scamacca e, in particolar modo, allo stesso Samardizc: gente che era, giustamente, stata data ad un passo dall’Inter ma che poi, per tutta una serie di motivi, ha avuto a che fare con tutto tranne che con la stragrande cittadina di Milano per il proprio futuro.

Mai come in questa finestra di calciomercato estiva, infatti, innumerevoli giocatori sono stati accostati alla ‘Beneamata’: società che, dal canto proprio, ha attuato tutta una serie di proprie valutazioni finendo poi per tirare, a quel punto, le somme.

Tanti, tantissimi centravanti sono, di fatto, stati dati vicinissimi ai nerazzurri con Marotta e Ausilio che alla fin fine hanno, però, deciso di non virare più, come si pensava inizialmente, su un qualcuno come i vari Morata, Balogun – prossimo a dover accasarsi al Monaco – e Beto, ma sulla loro ex fiamma Marko Arnautovic, quest’oggi ritornato ufficialmente dalle parti del Duomo.

Tornando all’ultimo di quei tre attaccanti però – sì, intendiamo proprio il lusitano – trattasi di un timido pallino che, a dire il vero, è finito per essere accostato in qualche modo all’Inter. Va precisato, ad ogni modo, che l’attuale centravanti dell’Udinese è sì stato dato più e più volte in orbita Inter – come sorta di proposta – senza, però, venir giudicato dall’intera dirigenza nerazzurra come un reale e concreto obiettivo. Beto che è ora finito nel mirino di alcune sirene inglesi.

L’Udinese dice no alla prima offerta da 25 milioni +5 di bonus dell’Everton per Beto: previsto un nuovo assalto

In queste ultimissime ore, l’Everton si è fatto concretamente avanti per Beto.

Proprio gli inglesi hanno, infatti, posto sul tavolo dell’Udinese una prima offerta da 25 milioni di euro + 5 di bonus per il centravanti lusitano, respinta ufficialmente dai friulani che chiedono non meno di 35 milioni per la potenziale cessione del classe ’98, accostato in passato anche all’Inter. Uno scenario, questo, che di conseguenza vede coinvolta, pur in maniera del tutto timida, anche i nerazzurri.

A questo punto, dato il forte interesse che l’Everton ha riposto nei confronti di Beto, è in programma un nuovo ed ulteriore assalto da parte dei ‘Toffees’ per l’ex Portimonense: ricercato in passato, tra le tante cose, dal Milan di Stefano Pioli. Addio del tutto possibile dalla A.