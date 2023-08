Dall’Inter al West Ham: è fatta a 45 milioni

Chiusa un’altra operazione all’estero. I nerazzurri dicono, ora, ufficialmente addio al giocatore approdato a sua volta, questa volta per davvero, in Premier

L’Inter, in questa finestra di calciomercato estiva, è stata in grado di portare a termine importantissime operazioni di mercato.

Tralasciando il solo fatto che Marotta e Ausilio si siano liberati di alcuni e determinati esuberi, Correa e Gagliardini su tutti, la stessa dirigenza interista è anche stata in grado di portare a termine colpi degni di nota, come ad esempio quelli di: Sommer, Frattesi, Carlos Augusto e gli stessi Arnautovic e Thuram.

Proprio là davanti sono giunti nuovi, ma anche vecchi al tempo stesso, innesti. In questo caso quello di Alexis Sanchez, giocatore che dopo aver detto addio all’Inter nella passata estate è ora ritornato, un solo anno dopo, a Milano.

C’è da dirlo. In tutti questi ultimi mesi, naturalmente, di importanti colpi di mercato ce ne sono stati eccome: incluso quello inerente ad un giocatore che, in qualche modo, ha avuto a che fare anche con l’Inter, anche se non in maniera diretta. Sì, stiamo parlando proprio di Mohammed Kudus, calciatore dato timidamente in orbita Inter negli scorsi mesi, ma che è prossimo a dover intraprendere una nuova esperienza estera.

Fatta per Kudus al West Ham: all’Ajax 45 milioni di euro

Ormai ci siamo. In questi ultimi giorni sono, di fatto, stati sistemati gli ultimi dettagli inerenti all’operazione Kudus.

Proprio come appreso dagli ultimi rumors di mercato, è ormai fatta per Mohammed Kudus al West Ham per 45 milioni di euro: un profilo questo, a dire il vero, che noi Interlive.it vi abbiamo proposto in passato e che, tra le tante cose, potrebbe anche essere stato offerto all’Inter come eventuale ripiego offensivo.

Naturalmente, i nerazzurri non hanno mai e poi mai reputato il giocatore in questione un loro obiettivo prioritario, pur trattandosi di un profilo estremamente interessante, proprio per via dell’elevata valutazione economica del gioiellino classe ’00.