Buona pure la seconda: Dumfries e Lautaro battono Ranieri

Pagelle e tabellino della sfida Cagliari-Inter valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A

Inzaghi ripropone la stessa formazione che ha battuto il Monza. I nerazzurri faticano a ingranare ma provano a resistere alla pressione del Cagliari e a imporre il loro gioco. La prima occasionissima è per Lautaro che al 14′ si coordina in area e centra il palo. Al 21′ Thuram apre bene per il Toro, che è impreciso nella conclusione.

Un minuto dopo arriva il goal, su suggerimento di Thuram: palla dentro per Dumfries, che incrocia il destro e trova il vantaggio. Il Cagliari prova a reagire. Prima con Nandez, chiuso magistralmente da Calhanoglu in area di rigore, poi con Pavoletti che manda di poco fuori di testa.

Al 29′, l’Inter finalizza un ottimo contropiede sull’asse sinistro. Thuram ispira Dimarco, che arriva al cross e serve il Toro: il 10 nerazzurro mette a sedere Radunovic con una finta e sigla lo 0-2. Al 44′ l’Inter va vicina al tris: Dimarco cerca Lautaro, ma Augello che si immola e salva il Cagliari.

Nel secondo tempo l’Inter smette di spingere e si accontenta del controllo della partita. Un vivace Luvumbo cerca di far risorgere le speranze dei sardi, ma la difesa regge bene. Sul finale arriva un altro palo di Calhanoglu. Sommer viene impegnato solo al 90′ ma si fa trovare pronto.

Pagelle e tabellino Cagliari-Inter

TOP

DUMFRIES – Parte benissimo. Lo fa ogni stagione. Ma stavolta sembra che l’olandese sia più motivato del solito. Segue bene tutte le azioni.

THURAM – Intensità, belle aperture, uno-due con Lautaro, sovrapposizioni, sprazzi di tiki-taka e recuperi. Non sembra ancora al 100%, ma è sempre illuminante. Contro avversari di tecnica inferiore gioca sul velluto. Se ogni tanto si addormenta, è perché sta ancora prendendo le misure.

LAUTARO – Simbolo della squadra. L’Inter è più sicura, più consapevole della propria forza, proprio come il suo attaccante bomber.

DIMARCO – Nell’azione del secondo goal fa un controllo destro-sinistro al volo da giocatore di classe. Propositivo ed efficace. Unico difetto: anche stavolta nel secondo tempo non riesce però a controllare con tranquillità le sortite offensive degli avversari.

CALHANOGLU – Non sbaglia un passaggio, e quando avanza è sempre pericoloso. Tanta qualità.

FLOP

SOMMER – Fa il suo, blocca anche un paio di palloni nel primo tempo, ma non dà troppa sicurezza con i piedi e non aiuta la squadra nella costruzione dal basso. La paratona se la riserva per il finale su Azzi. A ogni modo, la sua è l’unica porta inviolata della Serie A dopo due giornate.

MKHITARYAN – Bene il primo tempo, ma perde colpi nel secondo. Non è ancora in condizione. Inzaghi lo tiene dentro un po’ troppo. Il fallo in ritardo su Luvumbo rivela il suo affanno.

CUADRADO – Rischia su Luvumbo (il Cagliari chiede un rigore) e non entra benissimo in partita. Forse subisce la pressione di uno stadio ostile e poco educato.

CAGLIARI-INTER 0-2

22′, Dumfries (I); 29′, Lautaro

CAGLIARI (4-4-1-1): Radunovic 6; Zappa 6 (82′, Shomurodov sv), Dossena 5,5, Obert 6, Augello 6; Nandez 6,5, Makoumbou 6, Sulemana 6 (82′, Deiloa sv), Jankto 5,5 (60′, Azzi 6); Oristanio 5,5 (46′, Di Pardo 6); Pavoletti 6 (35′, Luvumbo 7). All.: Ranieri 6

INTER (3-5-2): Sommer 6; Darmian 6,5, de Vrij 6,5, Bastoni 6,5; Dumfries 7,5 (71′, Cuadrado 6), Barella 6,5 (71′, Frattesi 6), Calhanoglu 7,5, Mkhitaryan 6 (81′, Sensi sv), Dimarco (71′, Carlos Augusto 6); Lautaro 7,5, Thuram 7 (78′, Arnautovic sv). All.: Inzaghi 7

ARBITRO: Fabbri di Ravenna

AMMONITI: 80′, Mjhitaryan (I)