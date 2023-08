‘Mazzata’ pesantissima: un mese e mezzo di stop

Non restano impuniti gli errori occorsi dalle squadre arbitrali in Juventus-Bologna e Milan-Torino, soltanto a Di Bello previste cinque giornate di stop

Ci risiamo. Nonostante l’istituzione del supporto di tracciamento video delle azioni sul campo a mezzo dell’acronimo VAR, risulta ancora impossibile alle squadre arbitrali evitare errori grossolani nel corso delle partite ufficiali. Errori che spesso, per quanto umani siano, pregiudicano alcuni risultati.

Quando accaduto nell’ultimo incontro tra Juventus e Bologna, valevole per la seconda giornata di Serie A e terminato sul punteggio di 1-1, ha fatto molto discutere. Ad esser finito sotto la lente d’ispezione degli alti gradi della Federazione, in particolar modo dell’A.I.A. che gestisce tutti gli aspetti relativi alla formazione e al buon rendimento degli arbitri, è stato l’episodio del mancato rigore concesso da Marco Di Bello al 71′ su contatto di Ndiaye con Iling-Junior.

Da una prima ricostruzione dei fatti, nell’attesa di poter ascoltare lo scambio verbale tra lo stesso Di Bello e il responsabile in sala VAR, Fourneau, i vertici hanno stabilito alcune giornate di stop dalla direzione arbitrale.

Di Bello fermo per due turni (più tre) in Serie A, paga lo scotto dell’errore in Juventus-Bologna

Il fischietto della Sezione di Brindisi resterà infatti fermo per due turni da qualsiasi mansione direttiva, prima di esser rimesso all’opera come quarto uomo.

Successivamente potrà finire in sala VAR e quindi arbitrare nuovamente una partita, come da protocollo, in Serie B. Al netto di cinque turni di stop ed un mese e mezzo complessivo d’attesa, quindi, Di Bello potrà tornare ad arbitrare in Serie A con qualche riserva sull’entità dei match che si susseguiranno a partire dalla settima giornata di campionato.

Previsti anche uno o due turni di stop per Mariani, designato in precedenza per arbitrare la gara tra Milan e Torino. Dubbio nel suo caso l’episodio di concessione del rigore in favore del club rossonero per un tocco di mano dubbio del difensore avversario Buongiorno.