Inter scatenata: scambio e doppio regalo a Inzaghi

L’Inter potrebbe concludere un affare in Serie A e uno in Premier in queste ultime ore di calciomercato estivo

Altro che chiuso con l’arrivo di Pavard, il mercato dell’Inter è apertissimo. In questo ultimo giorno e mezzo, infatti, Inzaghi potrebbe ricevere ben due nuovi calciatori, entrambi a centrocampo.

Il tecnico piacentino ha chiesto un centrocampista ‘fisico’ e muscolare, a tal proposito nelle ultime ore ha preso consistenza il nome di Tanguy Ndombele.

Reduce dalla non esaltante stagione al Napoli, il francese è tornato al Tottenham sapendo però di non rientrare nei piani degli ‘Spurs’.

Il suo cartellino è stato proposto alla dirigenza interista, con l’operazione che si può chiudere in prestito secco.

Calciomercato Inter, ipotesi scambio Asllani-Maxime Lopez

In extremis potrebbe sbarcare ad Appiano pure un playmaker. Il nome ‘caldo’ è quello di Maxime Lopez, francese del Sassuolo desideroso di una nuova esperienza.

L’ipotesi che ha preso piede è quella di uno scambio (anche di soli prestiti) con Asllani, che ha collezionato zero minuti nelle prime due di campionato e molto apprezzato in casa neroverde. Senza una uscita in mediana, alla corte di Inzaghi potrebbe arrivare solo un nuovo centrocampista, quindi uno tra Ndombele e Maxime Lopez senza escludere qualche altro nome a sorpresa prendibile in prestito.