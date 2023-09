“Falso! Problema alla schiena”: entourage Pavard all’attacco

Il francese è approdato all’Inter in questa finestra estiva accusando, in principio, qualche problema muscolare quando ancora al Bayern. I retroscena

Benjamin Pavard è il grande colpo concluso dall’Inter in questa finestra di calciomercato estiva volta da poco al termine.

Il francese è, di fatto, sbarcato a Milano a inizio settimana per la modica cifra di 30 milioni di euro + 2 di bonus: cifra che, di fatto, gli consente di essere tutt’ora l’acquisto più oneroso messo a segno in Serie A in questa sessione di calciomercato.

Quando ancora un attuale tesserato del Bayern, Pavard aveva già lanciato tutta una serie di segnali all’Inter facendo trapelare, in qualche modo, tutta quella che era la sua volontà nel voler accasarsi alla squadra di Simone Inzaghi. Missione compiuta.

Nei giorni antecedenti al tutto, però, il classe ’96 era finito per saltare qualche seduta d’allenamento svolta da parte dei bavaresi. Qualche volta si è parlato di problemi gastrointestinali e, altre volte, di qualche fastidio accusato alla schiena. Una faccenda che, a onor del vero, ha dato fastidio a molti ed ecco che, ad aver preso posizione questa volta, è stato qualcuno molto vicino al Campione del Mondo nel 2018.

Bielefeld (membro entourage Pavard): “Benji aveva problemi alla schiena, nessuno sciopero”

Max Bielefeld, uno dei membri che figura all’interno dell’entourage di Benjamin Pavard, ha parlato a ‘Sky Sport DE’ a proposito del trasferimento che ha portato il francese a vestire la maglia dell’Inter svelando, a quel punto, tutti i retroscena di tale trattativa.

“Devo essere sincero: Benji è molto contento di essere arrivato a Milano. Era molto importante, per lui, provare un qualcosa di nuovo dopo aver trascorso sette anni in Germania. Va, però, precisata una cosa” – esordisce.

“Pavard non ha disertato in alcun modo gli allenamenti col Bayern, in realtà aveva problemi alla schiena. Già quando Stanisic è stato ceduto in prestito, c’erano già stati i primi contatti con l’Inter”. Prosegue poi: “Salihamidzic sapeva sin da maggio che il giocatore voleva lasciare la Baviera e, a questo punto, presumiamo che lo sapessero anche altri nel club. Tuchel in primis ne era a conoscenza”.

Conclude infine: “A tutto ciò va aggiunta, inoltre, quest’ultima cosa: il Bayern possedeva già tre difensori centrali come de Ligt, Kim e Upamecano. Benji avrebbe agito da terzino destro, ruolo che non voleva più svolgere tant’è che lo ha ribadito più e più volte. All’Inter, invece, ha la possibilità di agire anche al centro della difesa. Lasciare la Germania dopo sette anni è stata anche una decisione di carriera oltre che di vita”.