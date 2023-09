Zilliacus il salvatore: “Ho un patrimonio adeguato per prendere l’Inter”

Un salvatore o un furbo affabulatore: Zilliacus sostiene ancora di volere l’Inter e dichiara di possedere un patrimonio “adeguato” per portare avanti un’acquisizione, ma con l’asterisco

Alcuni tifosi dell’Inter non ne possono proprio più di Thomas Zilliacus. Il miliardario finlandese è tornato da qualche settimana a far parlare di sé come possibile compratore o investitore per l’Inter. Intervistato di recente da La Repubblica, il finnico ha ammesso, come se ce ne fosse bisogno, di essere interessato al club nerazzurro. E ha anche spiegato quale potrebbe essere il suo piano di investimento.

“Se voglio veramente comprare l’Inter? È una bella domanda“, ha detto Zilliacus. “Mi piacerebbe molto farlo, ma per comprare serve qualcuno determinato a vendere. E al momento non sembra sia così“. L’imprenditore finlandese mette quindi di nuovo le mani avanti, ma solo dopo essersi esposto, tramite social e mezzi stampa canonici, come potenziale nuovo acquirente.

Qualche mese fa, prima della finale di Istanbul, Zilliacus era stato indicato da Reuters tra i potenziali acquirenti del club. Il rumor era scemato con la stagione calda. Poi, d’improvviso, la suggestione ha ripreso quota, dopo che il suo nome è comparso su un recente articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore a proposito dei guai finanziari di Zhang.

“Ho un patrimonio adeguato per comprare l’Inter“, ha detto ancora Zilliacus. “Fondi a cui si aggiunge l’impegno di soggetti pronti a fare la loro parte. E lavoro per allargare la base dei possibili investitori, come fanno tutti i gestori di fondi“.

Zilliacus e il patrimonio per prendere l’Inter

Quale sarebbe il patrimonio reale di Zilliacus? Avendo le mani in pasta in più settori ed essendo coinvolte in molte società (specialmente in ambito elettronico), non è possibile stimare con precisione il patrimonio di Thomas Zilliacus. Secondo alcune fonti, però, le sue aziende, messe tutte insieme, potrebbero superare hanno il valore di 3 miliardi di dollari. Tanti soldi. Ma non così tanti come quelli che la famiglia Zhang possedeva o gestiva quando ha preso l’Inter.

Secondo altre fonti (mcphagwara.com), il patrimonio netto di Thomas Zilliacus sarebbe stimato intorno ai 500 milioni di dollari. Soldi guadagnati con i suoi tanti investimenti in società collegati al web e all’elettronica.

Non molto tempo fa, il finlandese aveva confessato di non aver mai trattato l’argomento cessione con Zhang. Tuttavia, durante l’intervista con La Repubblica, Zilliacus ha aggiornato la propria versione con una nuova suggestione. “Ho parlato con Steven Zhang, ma non entro nel dettaglio. Ha fatto grandi cose, e i tifosi devono essergli grati. Sarei pronto a entrare con una quota di minoranza. Se avessi la maggioranza, gli chiederei di restare con noi“.

Poi, sulla possibilità che Zhang possa essere infastidito dai continui commenti social di Zilliacus sull’Inter, il suo mercato e la sua proprietà, il finlandese ha confessato di essersi posto il problema. “Ho lavorato in Asia e so che gli uomini d’affari cinesi amano la discrezione. Ma i miei post sono solo dichiarazioni d’amore all’Inter“.