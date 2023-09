Inter su Klaassen da mesi, poi l’affondo immediato: il retroscena

Il lampo Klaassen di Marotta e Ausilio ponderato da tempo e scagliato in fretta, ecco il retroscena dell’operazione che ha condotto il centrocampista olandese all’Inter

Ci sono operazioni di mercato che fanno scalpore. Come l’addio di Romelu Lukaku, le sue vicissitudini con il Chelsea, il condizionamento della Juventus e infine lo sbarco alla Roma. Altre ancora come nel caso dei tanti fuoriclasse e vecchie glorie del calcio europeo finiti in Medio Oriente per nuove sfide professionali nel campionato di Saudi Pro League.

Eppure non tutte trovano nella pomposità l’elemento chiave del proprio successo. Alcune operazioni restano infatti in sordina, mantengono un profilo basso. Senza dare troppo nell’occhio, anche la dirigenza dell’Inter è riuscita a chiudere un affare simile. In grande stile, privandosi di tutti gli sfarzi nient’affatto necessari. Un solo obiettivo, portato avanti con determinazione e umiltà.

Questo è stato Davy Klaassen. O meglio, il suo passaggio all’Inter da calciatore svincolato dopo esser stato protagonista con la maglia dell’Ajax per tanti anni e un’ultima stagione da ricordare (10 reti e 3 assist, ndr).

Klaassen blitz dell’Inter alla chiusura del mercato

Secondo gli elementi balzati fuori a seguito del completamento dell’ingaggio del centrocampista olandese – l’ennesimo a disposizione di Simone Inzaghi dopo Stefan de Vrij e Denzel Dumfries – l’operazione lanciata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio è stata un vero e proprio blitz. Almeno sulla carta.

Conclusa nel giro di pochissime ore a ridosso della chiusura della finestra estiva di mercato, nonostante non sarebbe stata afflitta dalle limitazioni temporali solitamente imposte perché Klaassen era già svincolato, è stata frutto di grande studio e pazienza strategica.

Come rivelato da ‘Il Giornale’, infatti, la dirigenza nerazzurra seguiva il calciatore da diversi mesi ed era ben cosciente di quanto sarebbe stato appetibile per il reparto mediano di Inzaghi. Detto fatto, dunque. L’ex Ajax è pronto a infondere tutta la sua esperienza internazionale in quest’anno di contratto a disposizione, lasciando spazio per un’eventuale prolungamento in futuro.