Derby sul mercato nel 2024: scende il prezzo e si rinnova la battaglia

Potrebbe già prospettarsi un nuovo derby sul mercato in vista dell’estate 2024: nerazzurri e rossoneri puntano alla promessa classe 2000

A quanto pare il canadese Jonathan David continua a essere il grande sogno dell’Inter per il 2024, ma prima di sferrare l’assalto bisognerà mettere in conto un ennesimo derby. David, stella del Lille in scadenza il 30 giugno 2025, sogna il salto di qualità, e per questo potrebbe rifiutare tutte le proposte di rinnovo del suo club.

Tutte le squadre più ricche e blasonate d’Europa lo hanno già cercato negli ultimi due mesi. I transalpini, che lo trattano da incedibile o quasi, hanno chiesto più di 60 milioni.

Anche Moncada ha inseguito a lungo David sperando di poter sfruttare i buoni rapporti con il Lille per provare a strappare un prezzo più abbordabile. Non è andata come sperato. Perciò il Milan studia una strategia per tornare alla carica.

Su David c’è anche l’Inter. I nerazzurri dovranno molto probabilmente investire qualcosa sul mercato data l’età avanzata e i contratti a brevissima scadenza di Alexis Sanchez e Marko Arnautovic. Il derby potrebbe dunque riprendere nella stagione calda del 2024, quando il prezzo dell’attaccante classe 2000 potrebbe dimezzarsi.

Proprio così: il prezzo di David potrebbe crollare sotto i 35 milioni in estate, se non dovesse rinnovare contratto in scadenza nel 2025.

Un derby di mercato per Jonathan David nel 2024

Questo dunque l’obiettivo principale delle milanesi per la prossima estate, almeno in teoria. Poi, potrebbe mettersi di mezzo qualche pezzo grosso. Soprattutto se il ragazzo dovesse esprimersi ancora con tanti goal e ottime prestazioni in Ligue 1.

Quindi i rossoneri puntano sui rapporti con il club francese, mentre i nerazzurri cercheranno di far valere l’appeal e la presenza di Inzaghi che potrebbe fare del ragazzo un giocatore centrale nrl suo progetto.

Tutto per ora ruota intorno al contratto in scadenza nel 2025 dell’attaccante canadese, che viene da tre stagioni in crescendo. Prima 13 goal, poi 15 e infine 24.

Nato a Brooklyn, David si è trasferito da bambino a Haiti, il Paese di origine dei suoi genitori. Pochi anni dopo è emigrato a Ottawa, in Canada. Aveva sei anni. Così il giovane è cresciuto nella comunità franco-ontariana giocando per diversi club locali prima di trasferirsi in Belgio nel 2018, dove ha debuttato con il Gent.

Due anni dopo, è passato al Lille, con cui la Ligue 1 e un Trophée des Champions. Nel 2019, David è stato nominato Calciatore canadese dell’anno.

In questi anni in Francia il ragazzo si è fatto notare con attaccante versatile e tatticamente pronto. Sa giocare come seconda punta, prima punta e trequartista. E sa segnare a raffica. Veloce, bravo nello stretto e in contropiede, a ventitré anni gioca con grande consapevolezza tecnica e tattica.

Uno così farebbe comodo a chiunque. E di certo farebbe la felicità di Ausilio che lo punta da tre anni. Anche i dirigenti del Milan sarebbero più che compiaciuti. Dopotutto sanno che Giroud non potrà continuare a dare garanzie e che Jovic potrebbe andarsene a stagione finita. C’è bisogno di svecchiare.

Ovviamente il ragazzo non è una macchina perfetta. Ha i suoi difetti. Non è certo come Osimhen. Tanto per cominciare ha un fisico troppo esile per la Serie A, e per far bene ha bisogno di una squadra votata all’attacco. In un certo senso, il ragazzo sembra più inquadrabile nell’Inter, che gioca con due attaccanti, che con il Milan che si affida preferibilmente a una sola punta.