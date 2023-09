Frattesi si è preso la Nazionale aspettando l’Inter: il messaggio a Inzaghi

Frattesi brilla in Nazionale e mette in imbarazzo Simone Inzaghi: l’allenatore non sembra orientato a ripensare alla sua Inter alla luce dopo aver trovato la quadratura giusta

Squadra che vince non si cambia. Ma che fare se le riserve decidono di mettersi in mostra con prestazioni da campioni e doppiette in Nazionale? L’Inter 2023/24 ha già portato a casa tre vittorie su tre, con otto goal segnati e zero goal subiti. E sabato c’è il derby in cui Inzaghi si giocherà la testa della classifica. L’organizzazione sembra perfetta così com’è. Calhanoglu non fa rimpiangere Brozovic, Thuram sta offrendo un gioco che pare la sintesi artefatta del meglio di Lukaku e Dzeko e Sommer non ha ancora incassato una rete.

Ci sono però alcune riserve che proprio non ce la fanno a stare al posto loro: reclamano spazio, nel modo più funzionale, e cioè giocando bene appena ne hanno l’opportunità. Davide Frattesi ne è il portabandiera: ieri sera, il nuovo centrocampista dell’Inter ha dominato in Nazionale, con una prestazione da migliore in campo e una doppietta. Ha fatto bene anche Arnautovic, con due goal contro la Svezia.

Era ciò che Inzaghi voleva: tante opzioni a disposizione, per scegliere di volta in volta l’undici migliore, e soprattutto per avere ottime altenative nei cambi. In difesa e sulle corsie esterne la situazione è migliorata nonostante l’addio di Skrianiar e di Bellanova. Specie sulle fasce, Cuadrado e Carlos Augusto sono alternative di lusso per Dumfries e Dimarco. A centrocampo, poi, l’abbondanza è evidente.

Inzaghi può permettersi di tenere in panchina il Frattesi eroe della Nazionale italiana, il talento Asllani (lodato dal ct Sylvinho come uno dei più forti della Nazionale albanese), Stefano Sensi, il nuovo arrivato Klaassen e il giovane Agoumé (che ha fatto bene con la Francia U-21).

Ma ora la prestazione con doppietta di Frattesi in Nazionale mette in luce anche qualche problema relativo alla famosa e voluta abbondanza: un giocatore che riesce a essere protagonista con la maglia dell’Italia (e non solo per i due goal), forte nei recuperi, nel pressing e negli inserimenti, può essere lasciato in panchina?

Exploit in Nazionale di Frattesi: Inzaghi deve rivedere le sue gerarchie?

L’allenatore dell’Inter sa di aver trovato nel trio Calhanoglu-Barella-Mkhitaryan un mix perfetto di talento, sicurezza, esperienza e forza fisica. Per questo è difficile immaginare che per il derby rinunci a uno dei tre interpreti. Di certo non lascerà che Frattesi sostituisca l’armeno, che è storicamente uno dei giocatori più sfruttati da Inzaghi ed è anche uno dei più freschi (non avendo giocato in Nazionale).

Ma certi segnali non possono essere ignorati. L’ex Sassuolo si esalta a San Siro. Lo ha già fatto contro l’Inter, e ora da interista lo ha fatto in Nazionale. Probabilmente potrebbe farlo anche sabato, durante la sfida contro il Milan. Il ragazzo, intanto, ha ammesso di sperare di poter mettere in difficoltà Inzaghi. E questa doppietta, ovviamente, lo aiuta.

Lo stesso discorso vale per Arnautovic, che ha trascinato la sua Austria nella vittoria contro la Svezia. Finora l’ex Bologna è stato preso in considerazione solo come sostituto da secondo tempo per Thuram. Ma Marko non ci sta e ha già palesato di essere venuto all’Inter per prendersi un ruolo da protagonista.

Ma il derby è il derby. E molto probabilmente Inzaghi non toccherà la squadra di cui si fida di più e che più gli ha dato soddisfazioni finora. Lo spazio per Frattesi e Arnautovic arriverà presto, quando sarà necessario fare un po’ di turnover. Prima e dopo gli impegni di Champions, magari.

L’ex Sassuolo si è preso San Siro e lancia un messaggio a Inzaghi

La media goal di Frattesi in Nazionale è impressionante. Viaggiamo a quasi una rete ogni due partite. Questo è il suo terzo goal personale, ma ogni volta che si è vestito di azzurro ha saputo far bene, con il suo gioco energico e coraggioso. L’Inter lo ha preso sapendo di poter contare su un futuro campione, un centrocampista moderno, fisico, intelligente ma anche abile tatticamente.

Il ragazzo si prende è preso la scena nello stadio che si prepara a vivere il suo primo derby. Con umiltà, Frattesi ha però ammesso di non sentirsi ancora al livello dei titolari dell’Inter. Inzaghi lo considera ancora un jolly, che, con l’inizio della Champions, avrà grande spazio e potrà far rifiatare Barella o Mkhitaryan.

“So di non essere ancora al livello dei titolari, ma questo mi dà la voglia di lavorare ancora di più“, ha detto Davide alla fine della sfida contro l’Ucraina. “Sto cercando di mettere in crisi Inzaghi… Normale che io ci provi, poi è lui che decide“.