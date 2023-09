‘Papu’ Gomez-Inter: arriva l’annuncio UFFICIALE

Il nome dell’argentino è finito per essere accostato a diverse squadre in queste ultime settimane, Inter inclusa. Novità clamorosa sul suo futuro

L’avventura del ‘Papu’ Gomez al Siviglia è finita prima del previsto. Nonostante un accordo che, sino a poco tempo fa, li vedeva ancora legati assieme per un altro po’ di tempo, l’argentino è poi finito per separarsi consensualmente dagli spagnoli.

Dallo scorso 1 settembre, infatti, il neo Campione del Mondo assieme all’Argentina risulta essere ufficialmente svincolato e, nel momento in cui Alexis Sanchez ha avvertito inizialmente qualche tipo di problema assieme al Cile (ora risolto per fortuna) il nome dell’ex Atalanta è, a quel punto, finito per essere accostato immediatamente all’Inter come possibile soluzione low-cost al ‘Niño Maravilla‘, ipotesi ora allontanatasi del tutto anche a conferma di quanto ammesso dall’agente del calciatore stesso.

Beppe Riso (agente ‘Papu’ Gomez): “Non tornerà in A, tra una settimana saprete dove andrà”

Beppe Riso, attuale agente del ‘Papu Gomez‘, si è concesso in esclusiva a ‘Tag24.it‘ soffermandosi, a quel punto, sulla situazione del suo assistito. Queste le sue dichiarazioni:

“E’ vero, stiamo lavorando ad un suo imminente ritorno in campo ma ci vuole ancora un po’ di tempo. No, non riguarda un suo rientro in Italia ma altre piste estere. Non tornerà in Serie A, lo assicuro. Tra una settimana saprete la squadra in cui giocherà“ – conclude.

Si allontanano definitivamente, a questo punto, le potenziali destinazioni di Inter e Monza, altra società alla quale era stato accostato l’ex Atalanta in questi ultimissimi giorni.