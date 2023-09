Sanchez non si è presentato ad Appiano: cosa succede

Il cileno ha saltato la seduta d’allenamento odierna. Tutti i dettagli riguardo l’accaduto. Nel frattempo manca sempre meno al derby di Milano

Ci siamo: manca poco meno di due giorni al tanto atteso ‘derby della Madonnina’: sfida che, come da suo solito, metterà difronte Inter e Milan. Match in cui ci si gioca la vetta solitaria della classifica.

Entrambe le compagini giungono, infatti, a quest’importante confronto con il massimo dei punti: motivo per cui, chiunque vincerà, potrà a quel punto appropriarsi della prima posizione in solitudine.

C’è attesa, ma anche curiosità, nel capire chi schiereranno sin da subio in campo i due tecnici. Inzaghi che pare pronto a confermare l’undici titolare visto nelle prime tre giornate di campionato, mentre mister Pioli deve tener conto di qualche piccola defezione: come ad esempio quelle delle due assenze in difesa di Tomori e Kalulu, rispettivamente per squalifica e infortunio.

In concomitanza al tutto, anche in casa Inter – in queste ultimissime ore – sta tenendo banco una faccenda del tutto particolare, ed è quella legata ad Alexis Sanchez: calciatore che, per un motivo ben preciso, non ha potuto prendere parte all’allenamento odierno svolto dall’Inter in quel di Appiano.

Sanchez assente quest’oggi ad Appiano: difficoltà logistiche per il volo di rientro

Alexis Sanchez – calciatore, in teoria, di rientro dal ritiro della propria Nazionale dopo che il medesimo calciatore è rimasto in campo per tutti i 90′ e oltre di gioco in Cile-Colombia, match terminato 0-0 – non ha ancora fatto rientro a Milano.

C’è preoccupazione, infatti, in casa Inter riguardo la faccenda legata al cileno. Il classe ’88 sarebbe, di fatto, dovuto rientrare in terra lombarda già nelle scorse ore e, invece, così non è stato.

Il volo di ritorno verso Milano di Alexis Sanchez ha, infatti, riscontrato alcune difficoltà logistiche tali da non poter permettere al giocatore di fare rientro nella stragrande cittadina della moda nella giornata di oggi.

Così facendo, il ‘Niño Maravilla’ non ha potuto, di conseguenza, prendere parte alla seduta d’allenamento odierna svolta dall’Inter. Sanchez è, perciò, l’unico calciatore sulla cui presenza non ha potuto contare l’attuale tecnico nerazzurro nell’allenamento svolto quest’oggi dagli attuali vice Campioni d’Europa.

Nel frattempo, manca sempre meno al tanto atteso ‘derby della Madonnina’: motivo per cui è cosa assai probabile che l’ex Udinese e Manchester United arrivi a quest’importantissimo impegno con un solo allenamento settimanale svolto assieme alla ‘Beneamata’ che andrà, verosimilmente, in scena nella giornata di domani.

Lautaro Martinez, invece, che oltre ad essere già rientrato ad Appiano nelle scorse ore, si è anche allenato assieme al resto del gruppo, a differenza di Juan Cuadrado allenatosi a parte per via di quella tendinite riscontrata negli scorsi giorni.