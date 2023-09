Derby Inter-Milan, Inzaghi ha una ‘tentazione’

Il tecnico piacentino ha già in serbo un piano in vista della gara coi rossoneri. Ecco come rischia di cambiare, all’ultimo, il suo undici titolare

E’ la vigilia di Inter–Milan: attesissimo derby di campionato che prenderà il via nella giornata di domani alle ore 18 in quel dello stadio ‘Meazza’.

Le due cugine milanesi, pronte a darsi battaglia, si troveranno l’una difronte all’altra in occasione di questo quarto turno di campionato: sfida che, tranne nel caso in cui dovesse uscire fuori un pareggio, sancirà poi l’attuale capolista di tale competizione.

Simone Inzaghi, per questa sfida, sembrava inizialmente pronto a riconfermare l’undici titolare visto nelle prime tre uscite di campionato anche se, nelle ultime ore, nella testa del tecnico piacentino pare essere spuntata fuori un’altra idea: come ad esempio quella di tornare a schierare in campo, sin dal primo minuto di questo derby, un suo ‘fedelissimo’ rimasto ai box in quest’inizio di stagione a causa di un problema muscolare.

Inter-Milan, Inzaghi pensa al rientro di Acerbi dal 1′ al posto di de Vrij

Le prossime ore saranno decisive. In vista di Inter-Milan, Simone Inzaghi sta, infatti, pensando di tornare a schierare Francesco Acerbi dal 1′ in campo al posto di Stefan de Vrij, apparso in grande crescita nei primi tre test stagionali.

Proprio l’olandese ha, infatti, avuto il compito di sostituire l’infortunato Acerbi – rimasto fermo da inizio agosto a causa di un problema al soleo della gamba destra – in occasione delle prime tre gare di campionato e, nonostante il classe ’92 abbia ben figurato al centro della difesa, il tecnico piacentino sta, di fatto, pensando di tornare a dare fiducia all’altro centrale ‘made in Italy’.

Questa la tentazione che il tecnico ex Lazio nutre, al momento, dentro di sé. Naturalmente, gli ultimi dubbi verranno sciolti nel pomeriggio di oggi: precisamente nel momento in cui andrà in scena l’ultimo allenamento pre-derby.

Nel frattempo, l’unico sudamericano tornato a lavorare col resto del gruppo è proprio il Capitano Lautaro Martinez, riaggregatosi al pari dei suoi compagni già nella giornata di ieri: a differenza di Cuadrado, allenatosi a parte per via di una fastidiosa tendinite (quest’oggi si capirà se il colombiano potrà, quantomeno, essere convocato) e Sanchez, di rientro quest’oggi a Milano dopo che nella giornata di ieri sono state riscontrate alcune difficoltà logistiche nel suo volo di rientro in Italia. Da segnalare anche un’altra novità.

Zhang grande assente del derby: salterà anche la prima di Champions

Il presidente Steven Zhang, annuncia la ‘Gazzetta dello Sport‘, salterà con ogni probabilità il derby di Milano: sfida in programma tra poco più di ventiquattr’ore in quel del ‘Meazza’.

Emerge, infatti, che per impegni lavorativi l’attuale patron dell’Inter non potrà prendere parte al tanto atteso ‘Derby della Madonnina’: sfida che metterà difronte, per l’appunto, la squadra di Simone Inzaghi contro quella di Stefano Pioli.

Le novità non sono affatto finite qui però. L’imprenditore cinese – colui che sarebbe dovuto rientrare in Italia nell’arco di questa settimana ma che è, invece, rimasto in terra natia proprio per dare man forte all’azienda di famiglia – dovrebbe, alla fin fine, risultare assente anche nell’esordio stagionale dell’Inter in Champions League: precisamente nella serata di mercoledì 20 settembre, giorno in cui i nerazzurri voleranno in Spagna per affrontare la Real Sociedad alle ore 21.