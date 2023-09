Inzaghi preoccupatissimo: quanti calciatori in scadenza di contratto

La situazione appare leggermente meno preoccupante rispetto all’anno scorso, ma anche in questa stagione sono tanti i calciatori in scadenza

Il campionato è appena partito ma bisogna già preoccuparsi per i contratti in scadenza a giugno 2024. Dopo la semi-rivoluzione dell’estate che sta per finire, con gli addii di D’Ambrosio, Gagliardini, Skriniar, Handanovic, Cordaz, Dzeko e Dalbert, Marotta e Ausilio hanno ora il compito di consolidare il nuovo corso con i rinnovi degli uomini chiave e dei giocatori che potrebbero svincolarsi.

Non dovrebbe esserci un’ulteriore sforbiciata dopo quelle già portate a termine nelle ultime sessioni di calciomercato. Il monte ingaggio è stato abbassato e quasi tutti i titolari sono legati all’Inter da contratti pluriennali.

Dopo aver blindato Calhanoglu e Bastoni, si parla già di possibili prolungamenti per Lautaro Martinez, Federico Dimarco e Nicolò Barella, malgrado la scadenza ancora lontana. Dumfries, invece, andrà in scadenza fra due anni (a giugno 2025), e presto la dirigenza potrebbe contattarlo per proporgli un rinnovo.

Poi ci sono altri giocatori, a modo loro considerati fondamentali per il presente nerazzurro, con un contratto in scadenza a fine stagione: capitali tecnici da preservare, nella maggior parte dei casi, o giocatori su cui il club non ha ancora le idee chiarissime.

Si parte con i portieri, con un nuovo acquisto che potrebbe salutare già il 30 giugno: si tratta di Emil Audero, che essendo arrivato in prestito con diritto di riscatto è legato all’Inter fino a giugno. Ci sono poi i giocatori acquistati in prestito e che andranno riscattati con obbligo, come Frattesi e Carlos Augusto.

Uno dei casi più importanti, per quanto concerne la vicina scadenza, è Matteo Darmian, che ha prolungato di un anno la scorsa stagione e che potrebbe anche lui svincolarsi il giugno 2024.

I calciatori in scadenza di contratto a giugno 2024

Andranno in scadenza anche Juan Cuadrado,

Stefano Sensi, Henrikh Mkhitaryan e Alexis Sanchez. In bilico, al momento, ci sono soprattutto i nuovi arrivati, cioè Sanchez e Cuadrado, che dovranno dimostrare di essere utili alla causa e integri, e Sensi.

Diversa la sitazione per Darmian e Mkhitaryan. Per il difensore tutti i discorsi su un possibile prolungamento sono congelati: se ne riparlerà, in caso, in inverno. Ma da parte dell’Inter c’è il massimo apprezzamento.

Darmian ha infatti rinnovato il contratto in scadenza nel 2023 per un’ulteriore stagione, per continuare a giocare in nerazzurro dopo un’ottima annata in cui non ha fatto pesare la lunga assenza per infortunio di Skriniar.

Il caso Mkhitaryan e quello Sensi

Per Mkhitaryan il discorso è ancora più delicato. La dirigenza e lo staff tecnico tengono in alta considerazione l’armeno, ma prima di ragionare di un meritato rinnovo si vorrebbe capire se il centrocampista potrà offrire garanzie dal punto di vista fisico. L’età non è più quella di un ragazzino, dopotutto. D’altra parte, i nerazzurri non hanno intenzione di perdere un giocatore così utile. Anche la paura che l’ex Roma possa essere allettato da qualche ricca offerta araba potrebbe spingere la dirigenza nerazzurra a muoversi in anticipo.

Non è facile capire nemmeno quale potrebbe essere il destino di Stefano Sensi. L’ex Monza dovrà dimostrare innanzitutto di aver superato i preoccupanti problemi di integrità fisica e poi dovrà esprimere un calcio funzionale al gioco di Inzaghi.

In caso contrario, Sensi potrebbe partire già a gennaio, a prezzo di saldo, o lasciare a zero nel giugno 2023. Fra i calciatori in scadenza, il centrocampista di Urbino è insomma quello più a rischio addio.