Gratis nel 2024: la Juventus prova lo ‘scippo’ all’Inter

I bianconeri piombano sul giocatore finito da tempo nel mirino di Marotta e Ausilio. L’affare a zero rischia ora di concretizzarsi per davvero. Inter, attenta

A differenza di Inter e Milan, resesi entrambe protagoniste di un’ottima campagna acquisti nella passata estate, la Juventus non ha poi svolto, in fin dei conti, un mercato sorprendente: anzi, del tutto sotto le aspettative.

Gli stessi bianconeri hanno, infatti, ingaggiato solamente Timothy Weah come nuovo rinforzo. Per il resto, invece, sono stati apportati cambiamenti solo dal punto di vista delle uscite. Diverso sarà, dunque, in futuro: con la Juventus che, senz’alcun ombra di dubbio, tornerà a farsi sentire anche sul fronte delle entrate e, non a caso, è proprio ciò che intendono fare. Lo si nota, non per nulla, dall’interesse che gli stessi bianconeri hanno già rivolto nei confronti di questo determinato calciatore, già da tempo nel mirino dell’Inter.

Anche la Juventus piomba su Tiago Djalo per il 2024 a zero: Inter avvisata

La ‘Gazzetta dello Sport‘ informa che l’Inter non è la sola ed unica società interessata a Tiago Djalo: difensore centrale di attuale proprietà del Lille, club a cui è legato sino a giugno 2024.

La medesima fonte riferisce, infatti, che anche la Juventus sarebbe piombata in queste ultime ore sul classe ’00: colui che, già in passato, ha avuto a che fare con l’Italia avendo indossato per una stagione intera la maglia della Primavera del Milan.

Come ormai risaputo, anche l’Inter insegue da tempo la situazione di Tiago Djalo: difensore che, nonostante la rottura del crociato rimediata nel mese di marzo, continua a piacere eccome dalle parti di Appiano come potenziale rinforzo a zero per l’estate del 2024.

La stessa cosa dicasi ora anche della ‘Vecchia Signora’: altra società che, come appena anticipato, vorrebbe arrivare a mettere le mani sul calciatore in questione. Nerazzurri, perciò, avvisati.