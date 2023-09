Conferme dalla Spagna: Marotta piazza un altro colpo a zero

Arrivano conferme dalla Spagna su un possibile colpo a zero orchestrato da Marotta per la prossima stagione: l’Inter punta a un campione

Come raccontanto da interlive.it in un precedente articolo, l’Inter potrebbe essere già al lavoro per trovare un degno sostituto di Mkhitaryan, in caso di un suo addio a zero (direzione Arabia Saudita o Liga). In questo senso, come spiegato in questo articolo, Beppe Marotta starebbe puntando a Isco.

Il campione che ha incantato il mondo con la maglia del Real Madrid è un vecchio sogno mai realizzato sia per Ausilio che per Marotta. Nononostante l’età, il centrocampista sta facendo benissimo al Betis e sta dimostrando di poter ancora fare la differenza. Certo, non è più il giocatore che sposta gli equilibri apprezzato qualche anno fa con i Blancos, ma il suo valore tecnico non si discute.

Qualora ancora integro, potrebbe di certo tornare utile in determinati contesti. A parametro zero, uno come Isco, potrebbe essere senza dubbio un’opzione molto intrigante per l’Inter. E, di fatti, pare che Marotta ci stia lavorando.

In Spagna scrivono che Isco rispetterà il contratto che ha firmato con il Betis Siviglia, e quindi continuerà a giocare in Liga fino al 30 giugno 2024. Dopodiché l’ex Real Madrid vorrebbe tentare una nuova avventura. E le notizie raccolte nei giorni precedenti da interlive.it sono state ora confermate da ESTADIO Deportivo: il centrocampista potrebbe essere interessato a trasferirsi a zero a Milano per la prossima stagione.

Di certo, però, come scrive il giornale iberico, l’ex Real non è interessato a un trasferimento nel mese di gennaio: si trova bene al Benito Benito Villamarín, e vuole continuare per tutta la stagione a giocare con la maglia del Betis. E non vuole neanche ritirarsi in un campionato esotico. Di fatti avrebbe risposto no a varie offerte esotiche provenienti da Qatar e Arabia Saudita.

In Spagna confermano: Marotta prova a prendere Isco a zero

A quanto pare il centrocampista trenunenne spagnolo deciderà cosa fare solo quest’estate. Magarì prolungherà con il Betis. Oppure, come confermano gli spagnoli, potrebbe accettare la corte l’Inter che ha intenzione di provare a prenderlo a parametro zero.

Isco è esploso nel 2011 nel Malaga, dove si è aggiudicato il premio Golden Boy nel 2012. Subito dopo, nel giugno 2013, è stato preso nel Real Madrid per una trentina di milioni. Con i Blancos ha vinto una ventina di troferi. Fra cui cinque Champions League, tre titoli di Liga e una coppa del Rey…

Centrocampista di grande tecnica e duttile, ha cominciato come seconda punta per poi specializzarsi come trequartista e mezzala. Veloce, abile nel passaggio e molto creativo, lo spagnolo ha sempre dimostrato un eccellente controllo di palla e una capacità di assist incredibile. Sa dribblare, tirare e dettare i tempi di gioco. Bravo anche nei contrasti e nell’interdizione, potrebbe essere un ottimo sostituto per Mkhitaryan.

Meglio l’armeno o lo spagnolo?

Anche a livello anagrafico, l’Inter ci guadagnerebbe: lo spagnolo è un classe 1992, mentre l’armeno compirà a gennaio trentacinque anni. Ciononostante Inzaghi si augura di non perdere uno dei suoi giocatori totem. L’ex Roma è infatti uno degli interpreti più sfruttati dall’allenatore piacentino ed è per questo che già si parla, nonostante sia ancora settembre, di un suo probabile rinnovo.

Anche nel caso di un prolungamento non è detto però che l’armeno possa essere sicuro di continuare all’Inter. In caso di un’alta offerta da parte dei sauditi, l’Inter potrebbe essere tentata dal venderlo per ottenere un’altra consistente plusvalenza.

In generale, poi, Marotta continuerà a impegnarsi su tutti i possibili colpi a zero. Non stupisce quindi che i nerazzurri potrebbero essere tra i club interessati a Isco. Per ora, ovviamente, non c’è nulla di concreto.