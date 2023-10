Clamoroso Icardi-Inter: ecco cosa è successo

Sui social, negli ultimi giorni, si è tornati a parlare con insistenza di Mauro Icardi, e non solo per via del goal con cui ha steso lo United in Champions: sull’argentino gira una voce che sa di clamoroso

Icardi è rimasto al Galatasaray, nonostante il fatto che sia stato per buona parte dell’estate uno dei nomi più chiacchierati in ottica calciomercato. Dato per certo in uscita dal PSG, è stato accostato a vari club di Premier o di Serie A. Per settimane è sembrato vicino prima al Milan, poi alla Roma e infine persino alla Juventus. Qui, su interlive.it, vi abbiamo sempre raccontato che l’ex nerazzurro non avrebbe avuto molte possibilità di ritornare in Italia.

Due le ragioni. La prima strettamente economica. Nessuno in Serie A aveva intenzione di assecondare le pretese di ingaggio dettate da Wanda Nara. La seconda, più sentimentale, e per questo a molti incredibile: Icardi non ha mai preso in considerazione di tornare in Italia se non per rivestire la maglia dell’Inter.

Ora si parla di un retroscena clamoroso, anche se di clamoroso se c’è pochino: Icardi, scrive TuttoSport, la scorsa estate avrebbe chiesto al proprio entourage (Wanda Nara e altri intermediari) di riportarlo a vestire i colori nerazzurri. E in questo senso, sempre secondo TuttoSport, l’argentino si sarebbe rifiutato più volte di parlare con il Milan e la Roma, che hanno provato a ingaggiarlo.

Clamoroso retroscena su Icardi: “Ancora innamorato dei nerazzurri“

Antonello Venditti cantava che “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano“. Certi. Dicamo pure pochi. Perché la maggior parte degli amori finiscono a schifio o, al massimo, nel placido o tipedo affetto, da consumarsi idealmente, e a debita distanza.

“Vuoi o non vuoi“, si legge sul quotidiano sportivo torinese, “Icardi si dice ancora innamorato dei nerazzurri“. Ed è bastato tanto, ovvero un’allusione non confermata, per mandare in crisi su X tantissimi supporter interisti. I più hanno risposto a tale suggestione con sdegno, ricordando le scuse per non giocare, i finti infortuni e le liti in spogliatoio che lo hanno allontanato, illo tempore, dal mondo Inter.

Altri si concentrano sul calciatore più che sull’uomo, mettendolo a confronto con Arnautovic: al posto dell’austriaco (attualmente infortunato), Mautito avrebbe potuto garantire all’Inter parecchi goal. Insomma, c’è chi non lo ha mai perdonato e quindi non vuol rivederlo neanche col binocolo e chi invece lo avrebbe ripreso volentieri.

La suggestione riportata da TuttoSport ha fondamento. Ed è infatti ciò che vi abbiamo spesso raccontato anche su questo sito. All’indomani dell’addio a zero di Dzeko, Icardi si sarebbe già attivato per provare a riproporsi all’Inter. Ma senza successo. Da parte di Marotta e Ausilio non ci sarebbe stata alcun tipo di apertura.

Quanto sarebbe convenuto turarsi il naso

La dirigenza nerazzurra non dovrebbe aver chiuso al ritorno di Icardi solo per una questione etico-comportamentale. Uno dei limiti maggiori della questione sarebbe stato comunque rappresentato dai rapporti non così buoni con il PSG. I francesi, insomma, avrebbero preteso almeno una ventina di milioni dall’Inter. Prezzo che il club non avrebbe mai pagato per un trentenne.

In casi estremi, davvero estremi (leggi: quasi disperati), qualora insomma non si fosse riusciti a prendere nessun altro attaccante dopo l’addio inaspettato di Lukaku, l’Inter si sarebbe potuta orientare a considerare la possibilità di una richiesta di un prestito secco, ma turandosi bene il naso. E con tantissime remore.

Sarebbe valsa la pena aprire lo spogliatoio a un ragazzo, suo malgrado, così ingombrante e dalla storia personale piena di questioni non risolte con l’ambiente nerazzurro? E avrebbe mai sopportato, uno come Icardi, il ruolo di riserva di Lautaro e di Thuram?