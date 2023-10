Tegola pesantissima, salta anche la sfida di Torino

L’infortunio non promette affatto bene. Diverse le gare che il calciatore salterà nell’imminente futuro. Comunicati i tempi di recupero

L’Inter, in queste ultime settimane, ha accolto alcune notizie tutt’altro che confortanti fronte infermeria. All’infortunio di Cuadrado, rimasto out per un bel po’ di tempo, è poi susseguita la notizia sullo stop di Davide Frattesi.

Proprio il classe ’99, una volta sottoposto ad esami clinico-strumentali, ha recentemente riportato un risentimento ai flessori della coscia destra che l’ha tenuto ai box sia contro la Salernitana in campionato che in Champions League col Benfica. Una batosta, seppur non troppo allarmante, che non ci voleva affatto.

Inzaghi si è, infatti, trovato costretto a dover sopperire, tutto d’un tratto, sia all’assenza dell’ex Sassuolo che, ancor prima, a quelle di Cuadrado e poi Arnautovic (quest’ultimo out per almeno 2 mesi a causa di una distrazione ai flessori della coscia sinistra). Per il colombiano, invece, si è trattato di un’infiammazione al tendine.

Ad ogni modo, chi più chi meno, l’Inter non è la sola ed unica società che in quest’ultimo periodo sta facendo fronte a diversi infortuni. Ad esempio, così come accaduto ai tre nerazzurri ma anche allo stesso Sensi, lo stesso e identico tipo di scenario si è verificato anche per Alessandro Buongiorno: calciatore che, a suo malgrado, non potrà essere in campo per la sfida coi nerazzurri in programma tra una settimana esatta.

Buongiorno out anche contro l’Inter: in campo non prima di inizio novembre

Alessandro Buongiorno, una settimana fa circa, ha riportato una lesione di primo grado al muscolo lungo adduttore destro. Un infortunio, questo, che oltre a tenerlo fermo già da sette giorni, lo terrà impegnato per almeno un mese di tempo.

A darne l’annuncio è stato proprio il club ‘granata’ tramite un comunicato rilasciato sul proprio sito ufficiale. Già in occasione di Torino-Verona della passata settimana – così come accadrà anche nel corso di Juventus-Torino di oggi – il Capitano della formazione torinese è rimasto out e così sarà anche in vista di Torino-Inter, in programma il prossimo sabato 21 ottobre con Ivan Juric che proverà a riavere a propria disposizione il calciatore per l’impegno di Coppa Italia del 2 novembre contro il Frosinone.