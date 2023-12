Esclusione e rinnovo Lautaro, Marotta esce allo scoperto

L’Ad nerazzurro ha parlato nel pre Inter-Real Sociedad: “Sarà importantissimo arrivare primi per dare continuità a un ciclo vincente ed evitare subito avversarie dure”

Nel pre Inter-Real Sociedad argomento caldo sono le scelte di formazione di Inzaghi, il quale ha escluso dall’undici titolare Barella e, soprattutto, Lautaro Martinez. Intervistato da ‘Infinity’, Beppe Marotta ha ‘difeso’ il suo allenatore.

“Non è un rischio giocare senza Lautaro – le parole dell’amministratore delegato nerazzurro – Questo perché contiamo su un gruppo che ha valori diversi come giusto nello sport di squadra, ma ai quali è giusto far indossare questa maglia. Le decisioni di Inzaghi sono dettate dalle condizioni e dal calendario compresso. A mio avviso è una scelta giusta”.

Senza Lautaro e Barella, che molto probabilmente entreranno dalla ripresa, l’Inter sarà obbligata a vincere se vuole accedere agli ottavi da capolista del proprio girone: “Sarà importantissimo arrivare primi per dare continuità a un ciclo vincente, ma anche per evitare subito avversarie dure. Affrontiamo una squadra di tutto rispetto, quindi dobbiamo stare attenti su questo aspetto”.

Non giocherà Lautaro, ma Thuram sì. Soffiato a zero in extremis al Milan, il francese ha avuto un impatto sorprendente nel calcio italiano e nel mondo Inter: “Non ci aspettavamo tutto questo, è stata una bella intuizione di Ausilio che noi abbiamo supportato. Siamo felici e certi che il ragazzo abbia il potenziale per poter recitare un ruolo anche più importante”.

Tornando a Lautaro, Marotta ha risposto per l’ennesima volta sulla questione rinnovo del contratto del numero 10, attuale capocannoniere della Serie A con 14 gol: “Se la firma può arrivare entro fine anno? Vedremo se riusciremo a chiudere prima della chiusura dell’anno solare, ma problemi non ce ne sono”, ha concluso il CEO nerazzurro i cui rapporti con l’agente dell’ex Racing, Alejandro Camano, sono più che ottimi.

Rinnovo Lautaro: fase calda della trattativa

Dopo la netta vittoria con l’Udinese di sabato scorso, il classe ’97 di Bahia Bianca ha dichiarato che “manca poco” a un accordo con l’Inter per il prolungamento. Siamo entrati in una fase calda della trattativa, l’intesa si avvicina ma ancora non è stata trovata.

Lautaro dovrebbe comunque legarsi al club di viale della Liberazione fino a giugno 2028, con un ingaggio di circa 8 milioni di euro a stagione. Giunto ventesimo all’ultimo Pallone d’Oro vinto da Leo Messi, adesso il bomber interista guadagna sui 6 milioni più bonus, col nuovo contratto diventerebbe il calciatore più pagato della rosa e dell’intero campionato.