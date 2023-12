Il Direttore Sportivo nerazzurro è finito, in qualche modo, sulla bocca di uno dei più storici dirigenti che il calcio italiano abbia mai avuto. I dettagli dell’accaduto



Al pari di Beppe Marotta, in nerazzurro dal novembre 2018 e reo di aver risollevato appieno il morale in casa Inter in queste ultime stagioni, anche il dirigente Piero Ausilio sta continuando a offrire un costanze e prezioso contributo al servizio di questa società. Per di più da molte più annate.

L’esperto dirigente italiano è infatti entrato a far parte del mondo Inter quando ancora ricorreva l’epoca del 1998, in vesti di segretario del settore giovanile e passato poi in orbita prima squadra nella stagione 2009-10 finendo successivamente per ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo (mansione che svolge tutt’ora) dal 2014.

19, in totale, i trofei conquistati da Piero Ausilio al fianco del club meneghino, ultimi dei quali la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia giunti nella passata stagione e, possiamo dirlo, tutti hanno una cosa in comune. Quella di essere stati conseguiti nella massima divisione italiana.

In 115 anni di storia, infatti, l’Inter non ha mai e poi mai trascorso una singola stagione in Serie B. Si tratta dell’unica società italiana a non aver, di fatto, mai militato in alcun tipo di campionato cadetto anche se in realtà, a detta di Adriano Galliani, anche la formazione su cui siede attualmente in panchina Raffaele Palladino (al suo secondo anno in Serie A) si è distinta per questo particolare aspetto.

Galliani scherza sul Monza e nomina Ausilio: “Anche noi non siamo mai stati in B”

Adriano Galliani, a margine dell’evento natalizio denominato ‘Christmas Talent’ e organizzato in favore delle selezioni giovanili del Monza, si è lasciato andare ad una sorta di battuta in riferimento a Piero Ausilio e tutta l’Inter.

“Proprio lo scorso giorno ho sentito Ausilio al telefono e gli ho detto: ‘Guarda che siamo colleghi, anche noi non siamo mai retrocessi in Serie B“. Questo è quanto dichiarato da parte dell’attuale Amministratore Delegato dei biancorossi, a conferma degli ottimi rapporti societari che Inter e Monza continuano a nutrire tra loro.

Sinonimo che quindi, ben presto, le due società in questione possano da punto e accapo arrivare a concordare nuovi affari di mercato l’un l’altro (verosimilmente in ottica della prossima estate). Su tutti quello di Andrea Colpani, calciatore che piace da moltissimo tempo ai nerazzurri e per cui, al momento, non sono ancora stati mossi passi concreti da parte della formazione, quest’oggi, vice Campione d’Europa.