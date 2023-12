Probabili formazioni Inter-Bologna: turnover ‘ragionato’ per Inzaghi

By

Il match tra la squadra di Inzaghi e quella di Motta andrà in scena stasera allo stadio ‘Meazza’, in palio la qualificazione ai quarti di Coppa Italia

Inzaghi dovrebbe adottare un mini-turnover stasera contro il Bologna nella gara valevole per gli ottavi di Coppa Italia. Davanti giocherà uno degli ex di turno, Marko Arnautovic, chiamato a riscattare una prima parte di stagione alquanto deludente a causa anche di guai fisici.

Vista l’assenza di Sanchez, ancora alle prese con il problema muscolare, al fianco dell’austriaco ci sarà uno tra Thuram e Lautaro: al momento è favorito il francese.

Verso la conferma il terzetto difensivo sceso in campo all’Olimpico contro la Lazio: Bisseck e Bastoni ai lati di Acerbi. Darmian sull’out destro, mentre su quello di sinistra turno di riposo per Dimarco a vantaggio di Carlos Augusto.

In cabina di regia chance dall’inizio per Asllani, con Calhanoglu che partirà dalla panchina. Sicura la presenza di Frattesi, ad ora più a scapito di Mkhitaryan che di Barella. In porta ci sarà Audero.

Formazioni Inter-Bologna: possibile panchina per Zirkzee, Fabbian dal 1′

Sponda rossoblù, il grande ex Thiago Motta farà riposare più di un big della sua squadra che è la rivelazione della Serie A di quest’anno. Possibile panchina anche per Zirkzee, oggetto del desiderio sul calciomercato. Piace anche a Marotta e Ausilio.

Al posto dell’olandese dovrebbe giocare il suo connazionale van Hooijdonk. A centrocampo spazio a Fabbian, prelevato dai nerazzurri l’estate scorsa. Ancora indisponibile Orsolini. L’arbitro di Inter-Bologna, che sarà trasmessa su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity a partire delle 20.45, sarà La Penna. Serra al Var.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-BOLOGNA

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Barella, Carlos Augusto; Thuram. Arnautovic. All.: Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Lucumí, Bonifazi, Lykogiannis; Aebischer, Moro; Ndoye, Fabbian, Urbanski; Van Hooijdonk. All.: Thiago Motta

ARBITRO: La Penna di Roma 1