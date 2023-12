Superlega, l’Inter si schiera contro: “Futuro con Uefa e Fifa”

By

Svelata la reale posizione dei nerazzurri in merito alla questione Superlega. C’è il comunicato UFFICIALE del club

Nella mattinata di oggi la Corte Europea ha mostrato pieno sostegno in favore della Superlega, competizione che si svilupperà a breve e che dal primo verdetto emerso sole poche ore fa dovrebbe arrivare a spuntarla sugli organi UEFA e FIFA, accusati di abusi di posizione monopolistica.

Innumerevoli le società europee coinvolte. Dal Manchester United all’Atletico Madrid, entrambe schieratesi apertamente dalla parte della UEFA, fino ad arrivare anche a Juventus, Milan e Inter, con questi ultimi usciti allo scoperto soli pochi minuti fa tramite un comunicato UFFICIALE che chiude le porte ad un ingresso da parte dei nerazzurri nella Superlega.

La nota diramata dall’Inter sul proprio sito ufficiale sulla questione Superlega

“FC Internazionale Milano ribadisce la propria convinzione che il futuro del calcio europeo possa essere garantito solamente dalla collaborazione tra i club all’interno dell’ECA e in partnership con UEFA e FIFA.

Come Società, rimaniamo fortemente ancorati ai valori che caratterizzano il modello sportivo europeo e ci impegniamo a lavorare insieme a tutte le altre squadre raccolte in associazione dall’ECA per sostenere questi valori”.