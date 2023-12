Un altro attaccante, oltre a un laterale destro: l’Inter punta a due acquisti a gennaio, e rispunta la carta Martial

Lo stop di Lautaro Martinez ha esacerbato l’evidente stato di criticità in attacco che l’Inter ha dovuto affrontare fin da inizio stagione, dato lo scarso apporto di Arnautovic e Sanchez come riserve del Toro e di Thuram. Per la dirigenza nerazzurra sarà comunque complicato riuscire a trovare un nome giusto, al prezzo giusto, anche se gli obiettivi graditi sono già abbastanza chiari.

La possibilità più interessante rimanda al nome della stella del Porto Mehdi Taremi, in scadenza a giugno 2024 e acquistabile a prezzo ridotto. L’alternativa è Armando Broja del Chelsea, magari da prendere in prestito. E poi c’è un terzo nome, più difficile ma estremamente più suggestivo. Si tratta di Anthony Martial, attaccante ventottenne francese, anche lui in scadenza a giugno con il Manchester United ma praticamente con un piede e mezzo già fuori dalla rosa.

Nello United, Martial ha segnato 90 goal e fornito 55 assist in 317 partite complessive, di cui 209 in Premier. Da anni, però, il francese appare come un campione smarrito. Per tecnica e doti fisiche, Martial può ancora essere considerato un giocatore di primo livello, e nel nostro campionato potrebbe fare anche bene. Ma ci sono tre problemi.

Il primo è relativo al suo atteggiamento poco professionale: i numerosi problemi in Premier sono stati dovuti a infortuni e a litigi con allenatori, dirigenti e compagni di squadra. Probabilmente non ha mai brillato per etica del lavoro e non ha dimostrato la tenacia necessaria per guadagnarsi un posto da protagonista nello United. L’altro problema è il suo ingaggio, davvero troppo alto per l’Inter. E poi ci sono le pretese dello United, che dalla sua cessione vuole raccogliere il massimo possibile.

Martial all’Inter: la suggestione di mercato passa dal futuro di Sanchez

Martial aveva e ha del potenziale. Per i tifosi dei Red Devils il suo errore principale è stato volersi proporre anche in Premier come punta centrale (il ruolo in cui aveva fatto bene al Monaco), anche se avrebbe potuto rendere meglio, almeno allo United, come esterno sinistro d’attacco.

Pare comunque che il Manchester United abbia già ricevuto numerose offerte per Anthony Martial dall’Arabia Saudita. E che si siano mossi anche alcuni club europei. Nei prossimi giorni lo United discuterà con gli agenti del francese per decidere come muoversi. Ma la dirigenze ha comunque già deciso di vendere Martial in questa finestra di mercato.

Lo United sa anche che l’Inter sta cercando una punta, e che gli agenti di Martial in passato hanno discusso con Marotta e Ausilio (magari in vista di un trasferimento a zero a giugno). Affinché l’Inter possa farsi avanti già a gennaio qualcuno dovrebbe uscire, e cioè Alexis Sanchez.

Il cileno, assai deludente finora, ha offerte dell’Arabia Saudita. Ce le aveva anche quest’estate, ma non le ha prese in considerazione per tornare all’Inter. Sembra dunque difficile che possa andar via subito.

Martial è vecchio pallino di Piero Ausilio, ma per prenderlo ci vorrebbe un miracolo. Tutte le altre ipotesi per l’attacco appiano ugualmente complicate. Per Martial sarebbe un po’ più facile, ma relativamente, muoversi a parametro zero. Ma anche in questo caso molto dipenderebbe dai costi dell’operazione, innanzitutto la richiesta di ingaggio e in secondo luogo le commissioni.

Meglio Martial, Termi o Broja

Sanchez lascerà l’Inter a giugno. Solo in caso di una rottura con Inzaghi (con l’allenatore bravo a fargli capire che per lui non c’è più spazio), il cileno potrebbe considerare un passaggio anticipato in Saudi Pro League.

Martial, Taremi e Broja sono tre nomi assai soddisfacenti. Taremi il più pronto e tatticamente sfruttabile. Martial sarebbe una sfida, ma se Inzaghi riuscisse a recuperarlo avrebbe in rosa un campionissimo. Broja è giovane e talentuoso, e potrebbe arrivare in prestito mi sa

Quindi è l’iraniano l’attaccante che Inzaghi preferirebbe al momento. Anche in caso di affare concluso col Porto, tuttavia, l’iraniano arriverebbe all’Inter solo a febbraio per via della Coppa d’Asia.