Marotta: “Assenza Lautaro dia motivazione più forte”. Poi annuncio di mercato

Le dichiarazioni dell’Ad nerazzurro prima del match Inter-Lecce valevole per la diciassettesima giornata di Serie A



“Lautaro è un grande capitano, la sua assenza si farà sentire ma al contempo dovrà dare una motivazione ancora più forte”. Così Beppe Marotta a ‘Sky Sport’ sull’infortunio dell’argentino, che salterà anche il Genoa, prima del fischio d’inizio di Inter-Lecce.

Inevitabile per Marotta la domanda di calciomercato, con il club che è al lavoro per il sostituto di Cuadrado: “Troveremo la soluzione migliore, che rispetti pure la sostenibilità. Non vogliamo illudere nessuno, siamo impossibilitati a fare investimenti importanti ma faremo il possibile per risolvere i problemi. Se il prescelto è Buchanan? Stiamo valutando, ermetismo (ride, ndr)…”.

Chiosa sui rinnovi, praticamente fatti quelli di Mkhitaryan, Dimarco e Darmian in attesa di Lautaro, Barella e Dumfries: “Siamo orgogliosi perché tanti calciatori voglino prolungare. Grandi problemi non ce ne saranno, arriveremo a chiudere enza ansia”.