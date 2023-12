Dall’Inter al Napoli: “Si chiude la prossima settimana”

C’è il sì del calciatore, il quale ha mostrato piena disponibilità nello sposare il progetto tecnico dei ‘partenopei’. Inzaghi costretto a dirgli addio

Circa una settimana di tempo all’apertura ufficiale della finestra di calciomercato invernale, finestra che prenderà il via il 2 gennaio 2024 e che si concluderà il giorno 31 dello stesso mese.

Anche l’Inter figura tra quelle società disposte ad aggredire il mercato. Complice, naturalmente, la situazione che vede coinvolto Juan Cuadrado, calciatore operatosi negli scorsi giorni a causa dell’infiammazione al tendine d’Achille che non fa vivere sereno il colombiano da metà settembre e che costringerà lo stesso classe ’88 a restare ai box per almeno 3 mesi. Buchanan il nome che intriga particolarmente l’intera dirigenza di ‘Viale della Liberazione’, ma non solo.

Il duo Marotta-Ausilio è, infatti, finito per veder spuntare la candidatura di Pasquale Mazzocchi sul tavolo dei nerazzurri, calciatore che in tanti accostavano già da tempo alla formazione di Simone Inzaghi e che, in realtà, avrebbe già dato massima possibilità a lasciare sì la Salernitana ma per poter trasferirsi in un’altra squadra di Serie A che non è l’Inter, bensì il Napoli.

Mazzocchi-Napoli, c’è il sì del calciatore: ipotesi Inter lontanissima

Pasquale Mazzocchi, calciatore legato alla Salernitana sino a giugno 2026 e da tempo dato in uscita, avrebbe detto sì al Napoli.

A riferirlo la redazione di ‘CalcioNapoli24.it’, fonte che dichiara che il ragazzo avrebbe dato massima disponibilità al proprio trasferimento in azzurro (sola e unica meta gradita dal classe ’95 in caso d’addio dalla corte di Danilo Iervolino).

Emerge, inoltre, che questa non è un’operazione che finirà per concretizzarsi nell’immediato bensì un po’ più in là, magari nella prossima settimana di tempo. Questo è quanto fanno sapere i nostri colleghi.

Sarà decisiva, infine, anche la volontà di Walter Sabatini, Direttore Generale della Salernitana tornato a figurare all’interno dell’organigramma societario dei campani negli scorsi giorni.