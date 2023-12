‘Guai’ per l’Inter: è scontento e vuole andare via

Marotta e Ausilio alle prese con un nuovo problema. Possibile rescissione già a gennaio, i dettagli della vicenda

È incominciata come meglio non poteva la stagione dell’Inter, club che nonostante gli innumerevoli infortuni accusati in quest’ultimo arco temporale (vedi Cuadrado) si trova ancora al primo posto della classifica di Serie A.

I nerazzurri, impegnati nel pomeriggio di ieri in mura amiche contro il Lecce, torneranno a rimettere piede in campo nel prossimo turno di campionato, in programma al ‘Ferraris’ venerdì 29 dicembre alle ore 20:45 contro il Genoa. Sfida che porterà a termine il 2023 della squadra di Simone Inzaghi, una formazione che sta dimostrando di avere un’identità di gioco ben precisa e un collettivo da far invidia a tutti quanti.

Tralasciando i soli risultati conseguiti in campo, l’Inter sta dando dimostrazione di essere una squadra che vince, convince e fa divertire il proprio pubblico dimostrando, inoltre, una compattezza e uno spirito di gruppo fuori dal comune. Al tecnico piacentino va, infatti, dato merito di essere riuscito a gestire al meglio, sin qui, la propria squadra facendo sentire parte integrante del gruppo praticamente chiunque.

Diverso, invece, per chi non sta avendo modo di dimostrare il proprio valore in altri club di A. Ne è da esempio la vicenda che continua a vedere coinvolto Valentin Carboni, giovane attaccante classe ’05 attualmente in prestito al Monza che continua a chiedere un po’ più di spazio.

Possibile risoluzione del prestito a gennaio tra Valentin Carboni e il Monza

Le strade di Valentin Carboni e quella della società su cui siede attualmente in panchina Raffaele Palladino potrebbero finire per separarsi tra qualche settimana di tempo.

Il giovane fantasista argentino (legato al club di ‘Viale della Liberazione’ da un contratto valido sino a giugno 2028) non chiede altro che la possibilità di giocarsi le proprie chance, cosa che ad oggi non gli è stato concesso di fare al fianco del Monza. Nonostante il tecnico dei brianzoli abbia concesso un po’ più di spazio al classe ’05 nelle ultime uscite, il trequartista di attuale proprietà dell’Inter è finito per raccogliere un minutaggio che fatica a toccare i 200′ complessivi in A.

L’impressione, quindi, è quella che Valentin Carboni possa finire per risolvere il proprio prestito col Monza già a gennaio. Scenario che, a quel punto, costringerebbe i nerazzurri ad andare alla ricerca di un nuovo prestito, questa volta semestrale. La sola ed unica rete realizzata dall’argentino al cospetto della società biancorossa risale allo scorso 1 dicembre, giorno in cui l’attuale numero 21 del Monza ha realizzato la sua prima rete in A difronte alla Juventus, acerrima e storica rivale dell’Inter.