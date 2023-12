Niente Inter a zero: UFFICIALE ha firmato col Psg

Resa nota l’operazione di mercato definita da parte dei parigini. Altro che corsa a due tra Juve e nerazzurri in estate, il calciatore si lega ai francesi fino al 2026

L’Inter va a caccia di nuove opportunità di mercato non soltanto in vista di gennaio, ma anche in ottica di giugno.

Diversi, infatti, i calciatori che sono finiti per far gola al duo Marotta-Ausilio in questi ultimi tempi, quasi tutti a zero aggiungeremmo. Pensiamo, ad esempio, a Djalo e Taremi fino ad arrivare anche ai nomi di Soucek e Zielinski, con quest’ultimo che si avvicina sempre più all’approdo a titolo gratuito all’Inter in estate (proprio come confermato dal presidente del Napoli negli scorsi giorni, quale Aurelio De Laurentiis).

Tralasciando questi nomi, però, un altro profilo che in tanti accostavano in qualche modo sia all’Inter che alla Juventus è quello di Presnel Kimpembe, calciatore che non ha ancora smaltito l’infortunio rimediato a febbraio 2023, periodo in cui il classe ’95 ha riportato la rottura del tendine d’Achille.

Nonostante il centrale francese sia tornato ad allenarsi al pari dei propri compagni di squadra soli pochi giorni fa, in casa Psg emerge fuori che l’attuale numero 3 dei parigini dovrà sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico che impedirà al calciatore di tornare a rimettere piede in campo prima della prossima stagione.

Dettaglio che, ad ogni modo, non ha messo fine alla stima nutrita da parte del club nei confronti del calciatore. Calciatore che, per l’appunto, è finito per essere premiato dalla propria società di appartenenza con un gesto dal peso relativamente alto.

UFFICIALE: il Psg blinda Kimpembe fino al 2026, niente affare Inter-Juve a zero

Il Psg ha deciso di mettere fine ai rumors di mercato che vedevano protagonisti, sino a poco tempo fa, Kimpembe e alcuni club d’Europa come ad esempio Juventus e Inter.

Complice l’accordo che lo vedeva, inizialmente, in scadenza a giugno 2024 coi parigini, il centrale francese era stato accostato a due delle più grandi società italiane. Come non detto. Sia i nerazzurri che i bianconeri devono dire definitivamente addio a questa eventuale opportunità di mercato a zero visto il rinnovo di contratto recentemente stipulato dal classe ’95 e la formazione su cui siede attualmente in panchina Luis Enrique sino a giugno 2026.

La nota diramata dal Psg sul rinnovo di Kimpembe

“Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Presnel Kimpembe. Il 28enne difensore centrale è ora legato al Club fino al 30 giugno 2026”.