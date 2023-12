Triennale sul tavolo: fra sei giorni può firmare con l’Inter

Partito il conto alla rovescia. Marotta e Ausilio pronti a prenotare il colpaccio a zero in vista dell’estate

Manca una settimana scarsa all’apertura ufficiale della finestra di calciomercato invernale, finestra che prenderà il via a partire dal prossimo 2 gennaio 2024 e che terminerà il giorno 31 dello stesso mese.

Anche l’Inter appartiene, per forza di cose, a quelle società che torneranno a farsi sentire sul mercato. Complice la situazione Cuadrado infatti, calciatore che Inzaghi non avrà a propria disposizione per almeno tre mesi, i nerazzurri finiranno per correre immediatamente ai ripari. Non solo. Il piano di Marotta e Ausilio è quello di giocare d’anticipo prenotando, di fatto, tutta una serie di colpi in ottica estiva.

Tra questi s’ha da considerarsi non soltanto Mehdi Taremi ma anche Piotr Zielinski, anche lui in scadenza di contratto a giugno. Quello del polacco è un nome che ha attirato, già da tempo a dire il vero, le più vive attenzioni di diversi club europei. Vedi l’Inter, società che tra sei giorni esatti potrà permettersi di mettere sotto contratto l’ex Empoli. Ecco cosa filtra al momento.

Inter in pole per Zielinski: anche Juve e West Ham alla finestra

L’Inter non ha ancora abbandonato l’idea di provare a ingaggiare Piotr Zielinski in vista della prossima stagione, anzi.

Resta la squadra di Simone Inzaghi, infatti, la società al momento in pole nella corsa al calciatore, fortemente attenzionato anche da Juventus e West Ham. Un rinnovo, al momento, del tutto in salita quello che vede coinvolti il polacco e il Napoli.

Complice l’accordo in scadenza a giugno, il classe ’94 (a difesa di questi colori dalla stagione 2016-17) sarà libero a inizio 2024 di prendere accordi con una qualsiasi altra società a lui interessata firmando, di fatto, un pre-contratto.

Nerazzurri pronti a mettere a disposizione dell’attuale numero 20 dei ‘partenopei’ un triennale da circa 4 milioni di euro netti a stagione, magari con tanto d’inserimento di opzione di rinnovo per un’altra stagione. Difficile, invece, strappare direttamente un accordo quadriennale.