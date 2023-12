Il Milan lo ruba all’Inter: a zero da Madrid

Anche i rossoneri potrebbero finire per inserirsi nella corsa al calciatore, già accostato sia alla Juventus che ai nerazzurri per l’estate. Ecco di chi si tratta

Chi prima, chi dopo Inter, Juventus e Milan vanno a caccia di nuove opportunità sul mercato, sia in ottica di gennaio che di giugno.

Fronte Inter i nomi più caldi restano quelli di Djalo, Zielinski e Taremi, calciatori che i nerazzurri tenteranno di tesserare a parametro zero nell’arco della prossima estate. Nel caso del centrocampista polacco giunge un’importantissima conferma direttamente da parte del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, uscito allo scoperto negli scorsi giorni.

Non solo. Un altro profilo recentemente accostato a più riprese alla formazione di Simone Inzaghi (oltre che a quella di Massimiliano Allegri) è quello di Lucas Vazquez, lo scorso giovedì autore della sua prima rete in stagione. Sigillo che ha poi regalato la vittoria al 92′ in favore del Real Madrid, ora a pari merito col Girona al primo posto nella classifica di Liga. Una candidatura, quella dello spagnolo, che potrebbe anche finire per diventare oggetto di desiderio del Milan per questo motivo.

Lucas Vazquez e l’addio a zero dal Real: può pensarci anche il Milan

Anche la formazione guidata da Stefano Pioli potrebbe, al pari di Inter e Juventus (già intrigate dall’opportunità di ingaggiare Lucas Vazquez a zero per l’estate, bianconeri a maggior ragione), finire per pensare con la dovuta attenzione al laterale di destra spagnolo.

Il classe ’91, che viaggia spedito verso l’addio a titolo gratuito dal Real Madrid nei prossimi mesi, potrebbe diventare un’idea per il dopo Calabria, calciatore che pur essendo il capitano della formazione rossonera non sta disputando una stagione all’altezza delle aspettative e che, peraltro, è in scadenza a giugno 2025. Calabria potrebbe, infatti, venir ‘scalzato’ da qualcun altro proprio come avvenne all’epoca con Alessio Ramagnoli, calciatore che perse la propria titolarità in rossonero a beneficio di Fikayo Tomori, pedina ora irremovibile nell’undici titolare del ‘Diavolo’.