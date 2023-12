Il rinnovo non basta: Barella e il ‘triangolo’ inglese

Iniziate le negoziazioni per il prolungamento di contratto del centrocampista sardo. Nel frattempo tre big di Premier pronte a tentare così l’ex Cagliari

Nicolò Barella, recentemente alle prese con problemi familiari di un certo peso, è finalmente riuscito a mettersi alle spalle un periodo no ricominciando a fornire ottime prestazioni sul campo.

Nella vittoria fatta registrare lo scorso 17 dicembre all’Olimpico contro la Lazio c’è, infatti, anche lo zampino del classe ’97, con quest’ultimo capace di servire in favore di Thuram l’assist per la rete che ha poi valso lo 0-2 finale in favore della squadra di Simone Inzaghi, ora al primo posto in classifica.

Nonostante l’attuale numero 23 nerazzurro sia in netto ritardo (a livello di numeri) rispetto alle scorse annate, lo stesso centrocampista sardo è finalmente tornato ad ingranare la marcia ritrovando, inoltre, un sorriso che mancava da tempo. Ne è da conferma l’episodio della bottiglietta che ha visto come protagonista Barella e Lautaro negli ultimi minuti del match disputatosi circa una settimana fa contro la formazione di Maurizio Sarri.

L’Inter ha sempre mostrato massima vicinanza al proprio tesserato, tanto da incominciare le negoziazioni per il rinnovo di contratto. Un rinnovo che dovrebbe finire per estendersi dal 2026 sino a giugno 2028 con tanto d’innalzamento dell’ingaggio che dovrebbe così passare dai 5 milioni di euro netti a stagione, attualmente percepiti dal calciatore, fino ai 6 milioni più bonus. Ciò non spaventa, però, le più grandi società d’Europa, pronte a riprovarci per Barella in un futuro imminente.

Liverpool, Chelsea e Newcastle pronte a provarci concretamente per Barella

Nicolò Barella al centro di nuovi rumors inglesi. Pare, infatti, che il centrocampista sardo sia nuovamente finito nel mirino delle più grandi big di Premier, quali: Newcastle, Chelsea e Liverpool.

È la formazione di Jurgen Klopp, nello specifico, ad aver posto particolare attenzione sul classe ’97 (già da diversi anni monitorato anche da Carlo Ancelotti e il suo Real Madrid a più riprese).

‘Reds’ che ora devono fare i conti con la concorrenza dei ‘Blues’ e dei ‘Magpies’, pronti a rifarsi avanti sul mercato per un nuovo centrocampista a causa della squalifica di Tonali, costretto a restare lontano dai campi da gioco per 18 mesi a causa della squalifica per calcioscommesse.

‘Magpies’ che in realtà, ancor prima di accogliere l’ex Milan nella passata estate, avevano già provato a tentare l’Inter con un’offerta da 60 milioni di euro per Barella, reputata poi del tutto insoddisfacente (giustamente aggiungeremmo) dai nerazzurri. Queste le tre big di Premier che potrebbero arrivare a tentare l’attuale numero 23 della formazione di Simone Inzaghi a mezzo di un contratto a cifre stellari.