Nome da urlo per la mediana Inter: la telefonata arriva dall’Argentina

Un pluricampione di Francia sul tavolo dei nerazzurri. Lo scenario che avvicina il calciatore alla formazione di Inzaghi

Tre giorni esatti all’apertura ufficiale della finestra di calciomercato invernale, finestra che terminerà poi il giorno 31 gennaio. Una sola grande necessità nutrita da parte dell’Inter, quella di ingaggiare un nuovo calciatore che vada poi a prendere il posto dell’infortunato Juan Cuadrado, costretto a restare ai box per tre mesi.

In tal senso, quello di Tajon Buchanan il nome del principale candidato a sostituire il colombiano, in scadenza a giugno 2024. Corsia di destra a parte, però, l’Inter monitora un altro tipo di situazioni come ad esempio quella di Matt O’Riley, centrocampista su cui Marotta e Ausilio avrebbero riposto il proprio sguardo a detta di ‘Sky Sports Uk’.

Checché se ne dica è, in realtà, quello di Piotr Zielinski il nome individuato dai nerazzurri per la propria mediana, profilo con cui la stessa dirigenza di ‘Viale della Liberazione’ avrebbe già raggiunto un principio d’intesa (a far intendere questo le dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis). Ad ogni modo, anche vero che tutta una serie di altre candidature potrebbero finire per trovar posto sul tavolo dei nerazzurri. Inclusa la sua.

Lo Celso-Inter: possono provarci gli agenti, è in scadenza nel 2025

Giovani Lo Celso, tornato a difesa dei colori del Tottenham in quest’annata dopo le due stagioni trascorse in prestito al fianco del Villareal, ha un accordo che lo lega al fianco della formazione di Postecoglou sino a giugno 2025.

Nonostante le 2 reti realizzate dal classe ’96 in quest’avvio tutto si può dire del conto dell’argentino tranne che l’ex Psg sia uno dei titolari degli ‘Spurs’ (a confermarlo gli appena 7 gettoni raccolti in questa prima parte di Premier). Ragion per cui, complice un accordo che lo vede in scadenza tra poco più di un anno, il calciatore potrebbe finire per ‘levare le tende’ nel corso dei prossimi mesi.

Un’ipotesi di cui tener conto, a questo punto, è quella che Lo Celso (valutato sui 20 milioni di euro) possa finire per essere proposto tramite agenti in estate anche all’Inter. Lo stesso Lo Celso che, oltre ad essere stato cercato in passato dal Napoli, è rappresentato dalla stessa e identica agenzia di Walter Samuel, storico calciatore rimasto a difesa dei colori nerazzurri per diversi anni tanto da aver portato a compimento in quel di Milano una storica impresa come quella del Triplete.