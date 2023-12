Un ex esce allo scoperto e annuncia, in qualche modo, qualche movimento in entrata da parte della formazione di Inzaghi nel proprio reparto avanzato

Tralasciando la batosta rimediata in Coppa Italia lo scorso 20 dicembre contro il Bologna, procede nel migliore dei modi la stagione dell’Inter, club che ha già ottenuto il pass per gli ottavi di finale di Champions League e ora fermo al primo posto in classifica in A.

I nerazzurri, al momento con un vantaggio di quattro punti sulla Juventus, saranno questa sera di scena al ‘Meazza’ alle ore 20:45 contro il Genoa di Alberto Gilardino. Un match, questo, in cui la formazione di Simone Inzaghi proverà ad allungare ancor di più sui bianconeri, attesi all’impegno di domani sera in programma allo ‘Stadium’ contro la Roma.

Complice l’infortunio che ha da poco colpito Lautaro Martinez, e che terrà l’argentino fermo per un’altra settimana (dove si spera di recuperarlo per la gara dell’Epifania contro il Verona), toccherà questa sera nuovamente alla coppia Thuram-Arnautovic come già accaduto nello scorso turno in occasione di Inter-Lecce.

Una situazione, questa, che si deve anche al momento no di Alexis Sanchez, attaccante che non sta permettendo di applicare al tecnico piacentino di attuare le giuste rotazioni in attacco. Ne è consapevole di questo anche un ex nerazzurro.

Frey a Tv Play: “Sanchez sta facendo fatica”. Chiaro il messaggio dell’ex nerazzurro

Sebastien Frey, estremo difensore rimasto in passato a difesa dei colori dell’Inter dal 1998 al 2001 (eccezion fatta per la stagione 1999-00 in cui il portiere francese è rimasto in forza al Verona in prestito), una volta intervenuto sul canale twitch di Tv Play ha commentato così la situazione del reparto avanzato dei nerazzurri.

A detta del 43enne alla formazione di Inzaghi servirebbe, infatti, un nuovo attaccante. A confermarlo queste dichiarazioni: “Sanchez sta facendo fatica”. Messaggio che, quindi, vuol sottolineare ancor di più la necessità nutrita quest’oggi da parte dei nerazzurri, chiamati a dover piazzare un colpo in attacco già a gennaio.

Salvo clamorosi colpi di scena, però, l’Inter non cambierà praticamente nulla dal punto di vista del proprio reparto avanzato a gennaio. Diverso, invece, in ottica di giugno dove la priorità dei vicecampioni d’Europa resta Mehdi Taremi, centravanti che non potrà di certo approdare in questa finestra di mercato invernale dato che l’ultimo posto da extracomunitario di cui i nerazzurri dispongono spetterà a Tajon Buchanan, sempre più vicino all’approdo ad Appiano.