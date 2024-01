Affare immediato Inter-Porto: 7 milioni di euro

Addio programmato a gennaio e proposta già arrivata in Italia. Lo scenario che vede coinvolti anche i nerazzurri e Taremi

È Mehdi Taremi il colpo per l’attacco che vuole piazzare l’Inter in vista della prossima stagione. Un affare a zero, con annessa ricca commissione.

L’iraniano, che piace ai nerazzurri già da diversi mesi così come al Milan (club che fu letteralmente ad un passo dal far proprio il calciatore nella scorsa estate, ma che ha poi preferito ripiegare su Luka Jovic), è legato al Porto con un accordo valido sino a giugno 2024. 6 reti e 4 assist, questo il bottino raccolto in questa prima parte di stagione dal classe ’92.

Sempre in casa Porto c’è chi invece potrebbe fare le valigie già in questo calciomercato do gennaio: trattasi di Toni Martinez, attaccante che sinora ha fatto registrare un minutaggio irrisorio.

Toni Martinez proposto in A: agenti potrebbero arrivare a offrirlo anche all’Inter

Toni Martinez, centravanti classe ’97 di attuale proprietà del Porto che oggigiorno ha raccolto appena 359′ in campionato (mettendo però a referto 2 reti), finirà inevitabilmente per salutare il Portogallo a gennaio.

È già partita, infatti, la proposta tramite agenti, con l’entourage che sta sponsorizzando il suo assistito in giro per l’Europa, Italia compresa. Così come accaduto a diversi club di A, anche l’Inter potrebbe finire per trovarsi coinvolta in questa situazione. Una proposta, questa, alla quale i nerazzurri finirebbero per dire di no, complice la valutazione da 7 milioni di euro che ne fanno i lusitani del proprio numero 29. Il vero obiettivo in casa Inter, proveniente da Oporto, resta appunto Mehdi Taremi, per il quale Marotta e Ausilio vogliono chiudere al più presto anticipando il resto delle pretendenti.