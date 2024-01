Il Lukaku brasiliano per l’Inter: affare da 20 milioni

Non solo Taremi per l’attacco dei nerazzurri, svelato un altro tipo di scenario che rischia di vedere coinvolti Marotta e Ausilio

È quello di Mehdi Taremi il nome inseguito dall’intera dirigenza interista per il proprio attacco, un reparto che sarà soggetto ad altri cambiamenti in futuro.

Il classe ’92, in scadenza a giugno col Porto, era già stato adocchiato dai nerazzurri nella scorsa estate, fino a quando non è poi giunto il momento che anche il Milan finisse per farsi concretamente avanti per l’ex Rio Ave, senza successo però. Ora, a distanza di mesi, è l’Inter la società pronta a portare a termine le discussioni inerenti al futuro del bomber iraniano. Dalle parti di Appiano, infatti, c’è grande fiducia per questa operazione.

Un arrivo, quello di Taremi, che eventualmente potrebbe anche finire per spingere Arnautovic verso i saluti. In tutto questo va poi considerata la situazione Sanchez, calciatore che sostanzialmente ha già un piede e mezzo fuori da Milano.

Tutta una serie di faccende che lasciano intendere che il reparto avanzato dell’Inter sarà soggetto a nuovi cambiamenti in futuro, ragion per cui dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ potrebbe scatenarsi un vero e proprio casting volto alla ricerca di un nuovo attaccante. Occhio, quindi, a quest’altra ipotesi.

Igor Thiago dal Brugge all’Inter a giugno: ecco come

Sul tavolo dell’Inter potrebbe finirvi anche la candidatura di Igor Thiago, centravanti classe ’01 che gioca praticamente con l’esperienza di un veterano.

La prima punta brasiliana, che avendo militato tra le file del Ludogorets nelle ultime due stagioni dispone anche di passaporto bulgaro, sta continuando a mettersi in grossissima evidenza al fianco del Club Brugge, società dalla quale è stato appena acquistato Tajon Buchanan.

Ammontano già a 20 le reti realizzate in quest’inizio di stagione dall’attuale numero 99 della formazione belga, capace di raggiungere la doppia cifra in campionato ancor prima che terminasse il 2023. In tanti hanno osato definirlo il ‘Lukaku brasiliano’ per via delle caratteristiche che lo accomunano all’attaccante di proprietà del Chelsea e ora in forza alla Roma tramite la via del prestito.

Dotato fisicamente, Igor Thiago riesce grazie ai suoi 191 cm a rendersi assoluto protagonista in tutti i duelli aerei. Abile nel giocare spalle alla porta, la prima punta 22enne è dotata, inoltre, di grande velocità nel lungo. Per il resto, a dirla lunga è la sua tabella di marcia dal punto di vista dei numeri. Tralasciando l’esperienza che il ragazzo sta vivendo quest’oggi a Bruges, che definire straripante è dire poco, Igor Thiago (attualmente valutato sui 20 milioni) è stato in grado di mettere a referto la bellezza di 24 reti in appena due anni trascorsi al cospetto del Ludogorets, tutto questo quando ancora ventenne.